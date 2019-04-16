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    Відвідувачі Терцентру відтепер можуть займатись мистецтвом пісочної анімації

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    Відвідувачі Терцентру відтепер можуть займатись мистецтвом пісочної анімації

    Мистецтво пісочної анімації є своєрідною арт-терапією

    Проект «Активне дозвілля» Територіального центру соціального обслуговування міста Вінниці став одним з переможців конкурсу «Бюджет громадських ініціатив». Нещодавно у рамках проекту розпочались заняття з мистецтва пісочної анімації у гуртку «Творчої майстерні» Терцентру.
    «Відвідувачі відділення денного перебування мають змогу висловити свої почуття та емоції через пісок без слів. Малювання у такий спосіб дозволить розслабитися, зняти накопичене фізичне та емоційне напруження», – зазначила директор Територіального центру Галина Бачинська. 

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    Відвідувачі Терцентру відтепер можуть займатись мистецтвом пісочної анімації
    Відвідувачі Терцентру відтепер можуть займатись мистецтвом пісочної анімації
    Відвідувачі Терцентру відтепер можуть займатись мистецтвом пісочної анімації
    Відвідувачі Терцентру відтепер можуть займатись мистецтвом пісочної анімації
    Відвідувачі Терцентру відтепер можуть займатись мистецтвом пісочної анімації
    Відвідувачі Терцентру відтепер можуть займатись мистецтвом пісочної анімації
    Відвідувачі Терцентру відтепер можуть займатись мистецтвом пісочної анімації
    Відвідувачі Терцентру відтепер можуть займатись мистецтвом пісочної анімації
    Відвідувачі Терцентру відтепер можуть займатись мистецтвом пісочної анімації

    Мистецтво пісочної анімації є своєрідною арт-терапією, що дозволяє розвивати моторику рук, мислення, покращує пам'ять, та відволікає від повсякденних справ і турбот. 
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