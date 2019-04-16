Відвідувачі Терцентру відтепер можуть займатись мистецтвом пісочної анімації



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Мистецтво пісочної анімації є своєрідною арт-терапією

Проект «Активне дозвілля» Територіального центру соціального обслуговування міста Вінниці став одним з переможців конкурсу «Бюджет громадських ініціатив». Нещодавно у рамках проекту розпочались заняття з мистецтва пісочної анімації у гуртку «Творчої майстерні» Терцентру.

Мистецтво пісочної анімації є своєрідною арт-терапією, що дозволяє розвивати моторику рук, мислення, покращує пам'ять, та відволікає від повсякденних справ і турбот.