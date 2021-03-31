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    Вакцинація а Вінниччині: за добу отримали щеплення 180 військових авіаторів

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    Щеплення військовим проводила мобільна бригада вінницького Центру первинної медико-санітарної допомоги № 5&nbsp; - Вакцинація а Вінниччині: за добу отримали щеплення 180 військових авіаторів
    Щеплення військовим проводила мобільна бригада вінницького Центру первинної медико-санітарної допомоги № 5 
    Фото: vn.depo.ua

    Перед тим, як робити щеплення особовий склад поінформували про вакцину AstraZeneca (Covishield)

    До кампанії з вакцинації у війську долучилась 456 бригада транспортної авіації імені Дмитра Майбороди, що дислокується у Гавришівці біля Вінниці. Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на Facebook-сторінку бригади.

    За добу там було щеплено 180 військовослужбовців.

    Перед тим, як робити щеплення особовий склад поінформували про вакцину AstraZeneca (Covishield), її можливості та принцип дії, лікарі розповіли про протипоказання і відповідали на запитання військовослужбовців. Потім військовослужбовці надали письмову згоду на вакцинацію.

    Щеплення військовим проводила мобільна бригада вінницького Центру первинної медико-санітарної допомоги № 5 разом з представниками департаменту охорони здоров’я та реабілітації ОДА й медиками частини.

    Тим часом, Київ залишається лідером за кількістю зроблених щеплень. Про це мер міста Віталій Кличко повідомив під час свого онлайн-брифінгу. «У Києві, як і в інших регіонах країни, триває вакцинація від Covid-19. Вакцину Covishield надало Міністерство охорони здоров’я. Столиця отримала 42 600 доз препарату. І є першою за кількістю вакцинованих в Україні, – повідомив мер. – У Києві вже вакцинували майже 17300 людей. Більшість із них – медики. Це понад 11670 осіб. Також щеплення роблять людям похилого віку – поки віком 80+. Понад 2830 вже вакцинували. Киянам інших категорій, які першочергово потребують щеплення – майже 1380. А також вакцинували військовослужбовців в ООС – 776 осіб. Соціальних працівників та працівників підприємств критичної інфраструктури щепили понад 360 людей», – наголосив Кличко.

    Теги: Вінниця Вінниччина щеплення вакцинація коронавірус
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