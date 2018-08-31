У вінницьких садочках встановлять пароконвектомати



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До початку навчального року відремонтовано покрівлі у садочку № 13, школах № 21 та № 26.

У ДНЗ міста продовжують замінювати ігрове обладнання на дитячих майданчиках. Проводяться роботи й щодо покращення якості харчування у закладах освіти. Відремонтовано харчоблок в ДНЗ № 27. У 36 школах встановлені системи очищення питної води. В цьому році будуть встановлені пароконвектомати ще у більш ніж десяти садочках. Про це йшлось сьогодні під час засідання виконкому, коли розглядалось питання «Про готовність закладів освіти до нового навчального року».

«Приємно зазначити, що кількість дитячих садків, груп та дітей з кожним роком зростає. На сьогодні у місті працює 53 дошкільні навчальні заклади комунальної форми власності, в яких виховується більше 17,6 тис. маленьких вінничан. Не менш важливим пріоритетом є розвиток загальної середньої освіти. На 1 вересня функціонує 36 шкіл комунальної форми власності, в яких навчається більше 41 тис. юних вінничан. Кількість учнів закладів загальної середньої освіти щороку зростає більш, ніж на тисячу дітей», – розповіла директор департаменту освіти міської ради Оксана Яценко. Читайте також Вінницький стронгмен Грачов протягнув два 11-тонні автобуси Вчора, 15:33

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Як зазначила Оксана Яценко, був і залишається пріоритетним напрямок інклюзивної освіти. Якщо на початок 2017-2018 н. р. в 32-х інклюзивних класах навчалося 37 дітей з особливими освітніми потребами, то на 1 вересня 2018 року, таке навчання буде організовано для 63 дітей у 45 класах.

Тривають роботи щодо розширення мережі закладів освіти. У 2018 році заплановано ввести в експлуатацію 4 групи в діючих садках №№ 18, 45 та 71. За кошти інвесторів у місті будується чотири заклади дошкільної освіти: вул. Ватутіна – 6 груп, вул. Замостянська – 4 групи, вул. Трамвайна – 5 груп, вул. Покришкіна – 11 груп. Триває будівництво школи в мікрорайоні «Поділля» на 1200 учнів.

«У закладах дошкільної освіти продовжено роботу щодо покращення якості харчування. З цією метою у 12-ти садках будуть встановлені пароконвектомати та придбано посуд до них. Продовжено роботи із заміни ігрового обладнання на майданчиках. До 1 вересня обладнання встановлено у садках №№ 30, 35, 45, до кінця року будуть встановлені ще у 2-х закладах №№ 46, 75», – зазначила Оксана Яценко.

Не залишається поза увагою цього року і питання створення належної спортивної бази в закладах освіти міста. Завершується будівництво футбольного поля у Вінницькому міському палаці дітей та юнацтва, також уже побудовано багатофункціональне поле для гри в міні-футбол в школі № 9.