Вінницький стронгмен Грачов протягнув два 11-тонні автобуси



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Встановлено новий національний рекорд

На майдані Незалежності, о 10-й ранку, підвезли два муніципальних автобуси. Кілька чоловік зчіплювали їх між собою канатами. Саме в цей день вінницький атлет Сергій Грачов здійснив спробу поставити Рекорд України з трек-пулу — перетягуванню важезних, 11-тонних автобусів. Це йому вдалося. Щоправда, з другої спроби.



До речі, на День Європи атлет вже протягнув один муніципальний автобус. Тоді він був «завантажений» кількома десятками школярів.



Подивитися на спортсмена прийшли десятки вінничан, які згуртувалися біля автобусів.



З першої спроби Грачову не вдалося встановити рекорд. Але не тому, що він не здужав: не витримав трос між автобусами.



Крім місцевих телеканалів на подію приїхала знімальна група проекту «1+1» Інспектор міста. Володимир Остапчук коментував все, що відбувається на майдані.

«Навіщо Сергію це тобі потрібно? Вибери собі інше досягнення. Я б наприклад, був би рекордсменом з лежання на дивані!» - жартома говорив Остапчук.



Після ще одного етапу підготовки Сергій знов взяв канат в руки. По правий бік від нього стали помічники та представник «Книги нацрекордів України». І цього разу все пішло за планом. Грачов через крик та силу почав тягнути автобуси, які стрімко набрали швидкість.



«Це було дуже важко! Взагалі я тренуюся з 12 років, фактично живу в спортзалі. Який буде наступний рекорд? Можливо трамвай потягну, а можливо вже три автобуси. На все Божа воля», - сказав після стронгмен.





Пізніше фахівці підрахували, що він протягнув два автобуси на відстань 19 метрів. Та зробив це за 19 секунд, чим встановив новий рекорд України! Як потім сказав Сергій Грачов, своє досягнення він присвячує до Дня міста — подарунок на 655-річчя Вінниці.



Джерело: vn.20minut.ua