Вінничанин виборов золоту медаль на чемпіонаті України з велоспорту
Марк Білінський виборов на змаганнях «золото»
У Чернівцях відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту. У ньому взяли участь вінничани. Марк Білінський виборов на змаганнях «золото».
У Чернівцях відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту серед всіх вікових категорій. У ньому взяли участь вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи №3.
У номінації «крос-кантрі елімінатор серед молодших юнаків» перше місце посів вінничанин Марк Білінський. «Срібло» отримав Олександр Дмитрик.
Окрім велоспорту, вихованці МДЮСШ №3 займаються гандболом та волейболом.
Джерело: Vinbazar