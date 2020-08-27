  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вінничанин виборов золоту медаль на чемпіонаті України з велоспорту

    • Розсилка
    Вінничанин виборов золоту медаль на чемпіонаті України з велоспорту

    Марк Білінський виборов на змаганнях «золото»

    У Чернівцях відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту. У ньому взяли участь вінничани. Марк Білінський виборов на змаганнях «золото».

    У Чернівцях відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту серед всіх вікових категорій. У ньому взяли участь вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи №3.

    У номінації «крос-кантрі елімінатор серед молодших юнаків» перше місце посів вінничанин Марк Білінський. «Срібло» отримав Олександр Дмитрик.

    Окрім велоспорту, вихованці МДЮСШ №3 займаються гандболом та волейболом. 

    Джерело: Vinbazar

    спорт чемпіонат України вінничани
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ