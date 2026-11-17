Потерпілі до суду надали письмові заяви, в яких зазначалося, що претензій до підозрюваних не мають

Вінницький міський суд 17 листопада обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом працівникам ТЦК, яких підозрюють у хуліганстві після інциденту із застосуванням газового балончика проти цивільних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницький міський суд Вінницької області.

За версією слідства, під час виконання мобілізаційних заходів підозрювані зупинили автомобіль для оповіщення громадян. Під час спілкування з водієм і пасажиркою у чоловіків виник умисел на вчинення щодо них хуліганських дій.

«Надалі, підозрювані, один з яких був у стані наркотичного сп’яніння, почали силоміць смикати двері автомобіля та використали спеціалізований засіб хімічної дії, що спричинило хімічні опіки очей потерпілих. Після цього один із підозрюваних здійснив постріл із сигнально-стартового пістолета у бік потерпілого. Потерпілі до суду надали письмові заяви, в яких зазначалося, що претензій до підозрюваних не мають. На одному із судових засідань був присутній потерпілий, який підтримав ці заяви та зауважив, що підозрюваних пробачили», – йдеться у повідомленні.

Під час обрання запобіжних заходів суд врахував обґрунтованість підозри та ризики того, що підозрювані можуть перешкоджати слідству або вчиняти інші дії, передбачені ст. 177 КПК України. Суд задовольнив клопотання обвинувачення та обрав обом підозрюваним тримання під вартою строком на 60 діб. Водночас одному з них визначили заставу в розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а іншому – заборонили вихід під заставу.

Нагадаємо, двох працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки підозрюють у хуліганстві. За версією слідства, під час конфлікту з людьми в автомобілі застосували сльозогінний газ, а машину пошкодили.