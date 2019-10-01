Вінничанка встановила рекорд України з жиму лежачи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вікторія Поліщук встановила рекорд України з жиму лежачи 113,5 кг

18-28 вересня у м. Харків відбувся чемпіонат України з класичного пауерліфтингу серед чоловіків та жінок, юніорів та юніорок, юнаків та дівчат.

Про це інформує пресслужба Вінницької міськради, повідомляє « Главком ».

Вихованець міської дитячо-юнацької спортивної школи №5 Литвинчук Олексій став срібним призером змагань.

А Поліщук Вікторія, яка також представляла ДЮСШ №5 виборола бронзову нагороду в загальному заліку і встановила рекорд України з жиму лежачи 113,5 кг у ваговій категорії +84 кг, посівши 1 місце в даній вправі.