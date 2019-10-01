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    Вінничанка встановила рекорд України з жиму лежачи

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    Вінничанка встановила рекорд України з жиму лежачи

    Вікторія Поліщук встановила рекорд України з жиму лежачи 113,5 кг

    18-28 вересня у м. Харків відбувся чемпіонат України з класичного пауерліфтингу серед чоловіків та жінок, юніорів та юніорок, юнаків та дівчат.  
    Про це інформує пресслужба Вінницької міськради, повідомляє «Главком».
    Вихованець міської дитячо-юнацької спортивної школи №5 Литвинчук Олексій став срібним призером змагань. 
    А  Поліщук Вікторія, яка також представляла ДЮСШ №5 виборола бронзову нагороду  в загальному заліку і встановила рекорд України з жиму лежачи 113,5 кг у ваговій категорії +84 кг, посівши 1 місце в даній вправі.
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