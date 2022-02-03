Айтішники Вінниці спрогнозували, коли завершиться карантин

ІТ-фахівці оцінили шанси швидкого завершення карантину в області

ІТ-Асоціація Вінниці днями представила перше велике дослідження свого регіону. Зокрема, із дослідження випливає, що за період карантину майже 44% вінницьких IT-компаній змушені були повністю перейти на дистанційний режим роботи, наразі таких залишилось лише 3,3%. У період пандемії Covid-19, для 33,3% компаній орендодавець надав знижку на оренду приміщення, що дозволило зекономити витрати. При цьому, керівництво компаній пішло на зустріч командам і майже третині респондентів підняли заробітну платню.

Більшість опитаних респондентів прогнозують завершення карантину вже у червні 2022 року, а поки планують і надалі поповнювати молодими талантами 16-26% свого штату.

Влітку Вінницька ІТ-Асоціація серед перших організувала масову вакцинаційну кампанію для більш ніж 2100 місцевих ІТ-спеціалістів. В планах на 2022 рік – ще дві хвилі «бустерної дози» для фахівців та їх рідних.

Тим часом на Вінниччині вже два тижні поспіль щодоби фіксують більше тисячі нових хворих на коронавірус. В області діють 24 опорні лікарні, які займаються лікуванням хворих на Covid-19

За минулу добу, 2 лютого, в Україні зафіксовано рекордні з початку пандемії 39 620 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 4 446, медпрацівників – 1 035). Про це інформує пресцентр МОЗ. Нагадаємо, 1 лютого в Україні було зафіксовано 35 014 нових випадків коронавірусу

Від початку вакцинальної кампанії щеплено першою дозою – 15,4 млн людей, отримали дві дози – 14,7 млн людей, отримали додаткову дозу – 18 728 людей, бустерну дозу – 398 374 людини. Загалом проведено 30,5 млн щеплень.

Напередодні експерт розповів, скільки ліжок щодня заповнюють хворі на Covid-19.

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