Скільки ліжок щодня заповнюють хворі на Covid-19: дані експерта

Стало відомо, у яких областях найбільше госпіталізацій із коронавірусом

Мережевий аналітик Євген Істребін, який моніторить відкриті дані щодо Covid-19, на своїй сторінці у Facebook оприлюднив графіки зростання темпів заповнення ліжкомісць у лікарнях України.

«Темпи заповнення ліжкомісць у лікарнях вже досягли швидкості минулої весни. Зараз у середньому на день заповнюється 900 ліжок по країні. Причому темпи зростають. Найбільше зростання зараз відбувається у Львівській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Одеській та Харківській областях», – написав аналітик.

За даними Істребіна, у лікарнях зараз 26 тис. 864 українців із коронавірусною хворобою (+803 за добу, +6232 за тиждень).

Як стало відомо, дев’ять областей на межі посилення карантину.

Станом на 2 лютого у «червоній» зоні перебувають Івано-Франківська та Рівненська області. А у «жовтій» зоні залишились тільки Полтавська та Кіровоградська. Вчора в цій зоні було чотири області. Більшість регіонів України перебувають в «помаранчевій» зоні.

За минулу добу, 1 лютого, в Україні зафіксовано 35 014 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Як відомо, Covid-штам «Омікрон» виявлено вже у 20 областях.

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