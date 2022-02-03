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    Скільки ліжок щодня заповнюють хворі на Covid-19: дані експерта

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    Мережевий аналітик вважає, що захворюваність нарощує темпи - Скільки ліжок щодня заповнюють хворі на Covid-19: дані експерта
    Мережевий аналітик вважає, що захворюваність нарощує темпи
    фото: glavcom.ua

    Стало відомо, у яких областях найбільше госпіталізацій із коронавірусом

    Мережевий аналітик Євген Істребін, який моніторить відкриті дані щодо Covid-19, на своїй сторінці у Facebook оприлюднив графіки зростання темпів заповнення ліжкомісць у лікарнях України.

    «Темпи заповнення ліжкомісць у лікарнях вже досягли швидкості минулої весни. Зараз у середньому на день заповнюється 900 ліжок по країні. Причому темпи зростають. Найбільше зростання зараз відбувається у Львівській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Одеській та Харківській областях», – написав аналітик.

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    Захворюваність нарощує темпи. Графіка: Євген Істребін/ Facebook
    Захворюваність нарощує темпи. Графіка: Євген Істребін/ Facebook
    Захворюваність нарощує темпи. Графіка: Євген Істребін/ Facebook

    За даними Істребіна, у лікарнях зараз 26 тис. 864 українців із коронавірусною хворобою (+803 за добу, +6232 за тиждень).

    Як стало відомо, дев’ять областей на межі посилення карантину.

    Станом на 2 лютого у «червоній» зоні перебувають Івано-Франківська та Рівненська області. А у «жовтій» зоні залишились тільки Полтавська та Кіровоградська. Вчора в цій зоні було чотири області. Більшість регіонів України перебувають в «помаранчевій» зоні.

    За минулу добу, 1 лютого, в Україні зафіксовано 35 014 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Як відомо, Covid-штам «Омікрон» виявлено вже у 20 областях.

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    Теги: Facebook коронавірус Євген Істребін
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    Скільки ліжок щодня заповнюють хворі на Covid-19: дані експерта