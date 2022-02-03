Вінниччина стоїть на порозі «червоної зони» карантину

У Вінницькій області діють 24 опорні лікарні

На Вінниччині вже два тижні поспіль щодоби фіксують більше тисячі нових хворих на коронавірус. В області діють 24 опорні лікарні, які займаються лікуванням хворих на Covid-19, повідомляє департамент охорони здоров’я Вінницької ОДА.

У медзакладах, на сьогодні, перебувають 1459 пацієнтів. За даними медиків, 95% із них не вакциновані. Вчора розгорнули ще додатково 150 ліжок в Іллінцях, Літині та Крижополі.

«Ця хвиля відрізняється від попередньої – хвороба швидко поширюється. Однак, менше пацієнтів потребують кисневої підтримки. Єдиний захист – вакцинація», – повідомляють медики.

Вчора під час засідання Комітету Верховної ради з питань здоров’я нації, Віктор Ляшко повідомив, що комісія ТЕБ та НС розгляне питання переведення на «червоний» рівень епідемічної небезпеки ще дев’ять областей. Серед них і Вінницька.

«Зараз дві області перебувають на червоному рівні епіднебезпеки. Також Львівська, Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Одеська, Сумська, Хмельницька, тобто ще дев’ять областей, найближчим часом будуть розглянуті на комісії ТЕБ та НС, будемо дивитися, яке рішення приймаємо з приводу введення чи невведення червоного рівня епіднебезпеки з урахуванням завантаженості ліжок для госпіталізації», – сказав Віктор Ляшко.

За минулу добу, 2 лютого, в Україні зафіксовано рекордні з початку пандемії 39 620 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 4 446, медпрацівників – 1 035). Про це інформує пресцентр МОЗ. Нагадаємо, 1 лютого в Україні було зафіксовано 35 014 нових випадків коронавірусу

Від початку вакцинальної кампанії щеплено першою дозою – 15,4 млн людей, отримали дві дози – 14,7 млн людей, отримали додаткову дозу – 18 728 людей, бустерну дозу – 398 374 людини. Загалом проведено 30,5 млн щеплень.

Напередодні експерт розповів, скільки ліжок щодня заповнюють хворі на Covid-19.

Читайте також: