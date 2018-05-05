Чоловік забрався до будинку односельчанки та вкрав $5000

Кримінальна подія сталася на Вінниччині

50-річний житель Барського району, скориставшись відсутністю господарки, вчинив крадіжку 5000 доларів США та 300 євро з її будинку. Поліцейські наступного дня після звернення потерпілої встановили зловмисника. Про це інформує відділ комунікації Національної поліції у Вінницькій області, повідомляє «Главком». 3 травня



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Кримінальна подія сталася на Вінниччині

50-річний житель Барського району, скориставшись відсутністю господарки, вчинив крадіжку 5000 доларів США та 300 євро з її будинку. Поліцейські наступного дня після звернення потерпілої встановили зловмисника.

Про це інформує відділ комунікації Національної поліції у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

3 травня до Барського відділення поліції з заявою про злочин звернулась 50-річна мешканка с. Журавлівка, яка виявила відсутність понад 100000 гривень, які знаходились у її помешканні. Зі слів потерпілої, кошти зникли в квітні цього року.

Проведеним комплексом заходів працівниками поліції встановлено, що до вчинення крадіжки може бути причетний 50-річний односельчанин потерпілої.

Слідчим відділенням поліції за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло). За такий злочин передбачене покарання до 6 років позбавлення волі.

Триває розслідування.