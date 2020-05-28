На Вінниччині від коронавірусу одужали 520 людей



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У Вінницькій області зареєстровано 947 випадків Covid – 19

На Вінниччині зареєстровано 947 випадків Covid – 19, одужали – 520 осіб. Про загальну ситуацію в області щодо рівня захворюваності на Covid – 19 повідомив голова облдержадміністрації Владислав Скальський.

«На сьогодні в області одужали 520 осіб, в тому числі 38 дітей та 159 медичних працівників, що підтверджено негативними результатами повторних лабораторних досліджень. За інформацією Вінницького обласного лабораторного Центру МОЗ України, станом на 28 травня в області з початку спостережень зареєстровано 1379 підозр на коронавірусну інфекцію. У 947 випадках виявлений коронавірус, в тому числі у 74 дітей. Зокрема, Covid – 19 виявлено у 50 дітей з м.Вінниці, у чотирьох – з м.Гайсина. У Вінницькому районі лабораторно підтверджено 5 випадків захворювання на коронавірус серед дитячого населення, в Липовецькому – 3, у Барському та Хмільницькому – по 2. По одному випадку Covid – 19 серед дітей зафіксовано в Жмеринському, Клинівському, Могилів-Подільському, Немирівському, Томашпільському, Тростянецькому районах та в Чернівцях. Загалом, в області 411 активних хворих», - повідомив Владислав Скальський.

Загалом, лабораторно підтверджені випадки зареєстровані: у м. Вінниці - 542, в Калинівському районі – 75, у Вінницькому - 54, в Жмеринському - 45, у Тиврівському - 22, в Могилів-Подільському – 20, у Тростянецькому – 19, в Барському, Літинському та Липовецькому районах – по 17.

14 випадків зареєстровано в Гайсинському районі. У Погребищенському, Хмільницькому та в Козятинському – по 13, у Немирівському та в Томашпільському районах – по 11.

У Ямпільському районі – 7 випадків Covid – 19, в Чернівецькому – 6, а в Тульчинському, Мурованокуриловецькому, Оратівському та Іллінецькому районах – по 5.

По 3 випадки виявлено в Крижопільському і Бершадському районах,а також в Ладижині.

На сьогодні зареєстровано 2 випадки захворювання на коронавірус в Шаргородському районі.

«Всього на даний час в лабораторіях обласного Центру МОЗ України протестовано 18933 зразки матеріалів. У результаті досліджень в 947 осіб був виявлений коронавірус, а в 17986 випадках результати досліджень були негативні. Наразі Вінниччина є лідером за кількістю проведених тестів на Covid – 19», - зазначив Владислав Скальський.

У вогнищах інфекції було обстежено 1379 осіб з підозрою на захворювання, 17524 контактних. Також з профілактичною метою було обстежено 30 осіб, які перебували в обсервації.

«Для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції закуплено та отримано по гуманітарній допомозі 329 наборів діагностичних тест-систем. На даний час в лабораторіях обласного лабораторного Центру в наявності діагностичні тест-системи для дослідження матеріалів методом полімеразної ланцюгової реакції на 9 700 осіб», - розповів голова ОДА.

На жаль, в області 16 летальних випадків: 8 зареєстровано у м.Вінниці, 3 – у Вінницькому районі, 2 – в Калинівському районі, а також по одному випадку в Козятинському, Літинському та в Чернівецькому районах області.

Коронавірус в Україні

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Хворіють 13274

Одужали 8439

Померли 669

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 28 травня зафіксовано 22 382 випадків Covid-19, з них за добу - 477.

Зазначимо. що у семи областях України та Києві розпочалося тестування на антитіла до коронавірусу методом імуноферментного аналізу (ІФА), відтак станом на 27 травня проведено 1355 таких тестів.

Також нагадаємо, що Степанов назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19.



