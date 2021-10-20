В Одесі почалося сортування хворих на Covid-19 – волонтерка

За даними Ножевнікової, кількість смертей в Одесі від коронавірусу значно більша, ніж подає офіційна статистика

В Одесі через великий наплив пацієнтів в лікарнях почалося сортування хворих на Covid-19, які потребують госпіталізації. Про це повідомила голова громадської організації «Корпорація монстрів» волонтерка Катерина Ножевнікова на сторінці у Facebook.

Вона розповіла про кілька випадків, які, на її думку, про це свідчать. Зокрема, їй зателефонувала одеситка, яка попросила допомоги в госпіталізації матері.

«Літня жінка слабшала на очах, швидка допомога не їхала кілька годин, а у всіх стаціонарах відповідали, що місць немає. Приблизно через чотири години жінка передзвонила і сказала, що мати померла, а медики так і не прибули», – розповіла Ножевнікова.

Крім того, за інформацією волонтерки, вчора о 17:00 їй повідомили про 62-річного чоловіка з сатурацією 70 і ураженням легень 60%. Він – онкохворий, після двох хіміотерапій. Автомобіль швидкої допомоги їздив з ним по місту кілька годин, стаціонари не приймали, відповідаючи, що місць немає.

Ножевнікова, намагаючись допомогти цьому чоловікові, обдзвонила стаціонари та чиновників, які могли б посприяти. В результаті, їй сказали, що місце знайдено і можна везти пацієнта.

«Їдемо. Дві години майже чекаємо біля воріт. Чомусь не беруть. Родичі телефонують мені, я – тим, хто допомагає, вони – лікарям, потім – мені, я – родичам. Понад 20 дзвінків. У підсумку прямим текстом повідомляють, що у пацієнта рак гортані і, мовляв, «який сенс його брати»... Ось так, мої хороші, медичне сортування почало діяти», – написала волонтер.

За її словами, зазначеного чоловіка в стаціонар все-таки «запхали з криками і погрозами». Вона також висловила своє обурення тим, що відсутність місць у стаціонарах намагаються приховати.

«Враховуючи, що дані щодо місць вчора «по нулях» у всіх стаціонарах, може чесніше вже це озвучувати? Щоб не витрачати час швидких, наприклад, щоб не давати помилкову надію людям?», – акцентує Ножевнікова.

При цьому зазначає, що і в стаціонарах надія на порятунок є не у всіх. Вчора вона отримала величезну кількість повідомлень про те, що в палатах медики не підходять до госпіталізованих людей. Як зазначає волонтер, це, в першу чергу, пов'язано з нестачею медиків.

За даними Ножевнікової, вчора від коронавірусу в Одесі померло 58 осіб. Але це – офіційні дані, а реальна кількість значно вища. Ця невідповідність пов'язана з тим, що статисти та установи охорони здоров'я не отримують відповідну інформацію.

За даними Одеського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, в Одеському регіоні за останню добу зафіксовано 1 тис. 606 нових випадків Covid-19. З них в Одесі – 793.

В Україні вчора, 19 жовтня, виявили 18 912 нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 495 людей.

Вчора стало відомо, що Україна – друга у Європі за смертністю від Covid-19. В Україні днем раніше було зафіксовано смертельний антирекорд: за добу від Covid-19 померли понад 500 людей.

Також, МОЗ показав моторошні фото Covid-хворих та вивезення тіл померлих.