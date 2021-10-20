Офіційно: з суботи в Україні з’явиться ще одна «червона» область

Область перейде у «червону» зону з 23 жовтня

З 23 жовтня Сумська область України відноситься до «червоного» регіону епіднебезпеки за поширенням коронавірусу. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram.

«Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 23 жовтня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області, та застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки», – заявив міністр.

Сьогодні також Кабмін врегулював роботу центрів вакцинації у «червоних» регіонах.

Як відомо, мешканці «червоних» зон штурмують центри вакцинації (фото).

Зокрема, у Дніпрі у всіх пунктах вакцинації утворилися величезні черги: чимало людей прийшли отримати перше щеплення від коронавірусу



Нагадаємо, Київ – на порозі «червоної зони». Кличко назвав умову уникнення локдауну.

У «червоній» зоні карантину зараз перебувають п'ять областей. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. Із впровадженням більш жорстких обмежень для невакцинованих, у «червоних» містах утворились значні черги до пунктів вакцинації.

Також стало відомо, що цього тижня ще чотири області можуть стати «червоними».

Ще МОЗ показав моторошні фото Covid-хворих та вивезення тіл померлих.