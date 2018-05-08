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    День пам’яті на велосипедах. У Вінниці вшанують героїв війни

    Сьогодні в Україні відзначається День пам’яті та примирення. Вінниця, окрім офіційних заходів, долучиться також акцією від місцевої велоспільноти «Критична маса».
    Як зазначено на сторінці одного з учасників, сьогодні о 18:30 на площі Могилка (біля літака) буде сформовано колону велосипедистів, котрі організовано проїдуть містом, покладуть квіти спочатку на Алеї Слави на кладовищі Підлісному, а потім – на Європейській площі (орієнтовно о 19:15). Маршрут велопробігу: площа
    • Сьогодні, 14:54
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    Сьогодні в Україні відзначається День пам’яті та примирення. Вінниця, окрім офіційних заходів, долучиться також акцією від місцевої велоспільноти «Критична маса».

    Як зазначено на сторінці одного з учасників, сьогодні о 18:30 на площі Могилка (біля літака) буде сформовано колону велосипедистів, котрі організовано проїдуть містом, покладуть квіти спочатку на Алеї Слави на кладовищі Підлісному, а потім – на Європейській площі (орієнтовно о 19:15).

    Маршрут велопробігу: площа Могилка – Хмельницьке шосе – вулиця Максимовича -кладовище Підлісне (покладання квітів на Алеї Слави – місце поховання загиблих воїнів АТО). Після цього велосипедисти вирушать маршрутом: вулиця Максимовича – вулиця генерала Арабея – Хмельницьке шосе – Центральний парк – вулиця Грушевського – площа Європейська.

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    Також зазначається, що учасники велоспільноти, котрі не встигатимуть на початок акції, можуть прийти вже безпосередньо на Європейську площу о 19:15.

    Як зазначають активісти, мета акції, що влаштовується другий рік поспіль – вшанувати пам’ять загиблих у Другій світовій війні та у війні з Російською Федерацією.

    «Другу світову треба пам’ятати, але й зараз у нас є своя війна, жертв якої так само не можна оминати увагою», – каже велоактивіст Юрій Мусійчук.

    Нагадаємо також, що о 21:00 на Європейській площі розпочнеться щорічна акція «Перша хвилина миру» за участю очільників міста та області. Врешті усі учасники покладуть квіти до пам’ятних знаків.

    Джерело: VЕЖА

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