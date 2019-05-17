У Вінниці стартував перший туристичний бізнес-форум VinTourism



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16 травня, у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ відкрився дводенний туристичний бізнес-форум VinTourism

На відкритті заходу представники готельного, ресторанного бізнесу, влади обговорили питання розвитку туристичного потенціалу Вінниччини. У ході форуму також планується розробити дев’ять туристичних маршрутів Поділлям, які всі починатимуться з Вінниці.

Вперше у Вінниці проходить бізнес-форум VinTourism, який організував Центр інформаційної підтримки бізнесу, створений на базі Вінницького клубу ділових людей за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в рамках ініціативи #EU4Business Європейського Союзу

Протягом двох днів успішні бізнесмени з усієї України ділитимуться свої досвідом та історіями успіху. Розкажуть як розробити власний туристичний продукт та маршрути до нього. Зокрема, мета форуму – популяризувати крафтове й еко- виробництва, стимулювання розвитку гастрономічного та зеленого туризму.

«Тема туризму і його розвитку у нашому найкращому місті - перлині Поділля - є актуальною. Ми будемо говорити про внутрішній туризм. У нас є, що показати. Маємо в регіоні багато зелених садиб, атмосферних ресторанчиків, і є місця, які потребують розвитку. І під час форуму ми поговоримо, що нам ще потрібно зробити, як залучити додаткові фінанси та де знаходити ідеї», - зазначила організатор форуму, керівник Центру Інформаційної Підтримки Бізнесу м. Вінниця, президент Вінницького Клубу Ділових Людей, підприємниця Надія Лисецька.

Під час відкриття форуму VinTourism міський голова Сергій Моргунов зазначив, що наразі у місті активно працюють над стратегією розвитку туризму. І нещодавно було створено Департамент маркетингу міста та туризму. А форум – важливий захід для розвитку туристичного потенціалу не тільки міста Вінниці, а й всього нашого регіону.

«По великому рахунку, якщо подивитися на історію, ми не все знаємо, що у нас є цікавого на Поділлі та, зокрема у місті Вінниці. Сьогодні вранці ми відкрили пам’ятник Магдебургському праву, там теж є своя цікава історія. Я думаю, що це місце буде не тільки затишним для відпочинку вінничан, а й десь воно увійде у мережу туристичної карти міста Вінниці», - сказав міський голова Сергій Моргунов.

Він зазначив, що галузь туризму в багатьох країнах займає достатньо серйозні позиції у структурі економіки. Наприклад, 25% ВВП Об’єднаних Арабських Еміратів належить туризму. Це й створення додаткових робочих місць, і надходження додаткових коштів до бюджетів.

«Важливо, щоб вінничани, в першу чергу, а не тільки люди, які приїжджають з інших міста або інших країн, вивчали для себе цікаві та гарні місця, які є в нашому регіоні. Ми повинні презентувати і місто Вінницю як серед українців, так і серед європейців а в усьому світі. А у нас є унікальні для цього можливості і географічне положення, цікава історія, яку нам ще необхідно вивчати. Але разом з тим, нам дуже важливо створювати належні і комфортні умови для перебування туристів в нашому місті - це якісна сфера послуг. Ні для кого не секрет, що у нас на сьогоднішній день є певні виклики по гастрономії - наскільки ми можемо здивувати нашою подільською кухнею весь світ. Сьогодні бізнес не достатньо уваги приділяє цим процесам. Олена Павлова за останні кілька років зробила чимало для популяризації Подільського краю» - сказав Сергій Моргунов.

Також міський голова відзначив, що міська влада стимулює будівництво або реновацію готелів. Адже важливо для того, щоб турист затримався у місті більше ніж на два дні. Сергій Моргунов наголосив на важливості організації різноманітних конференцій, форумів, медичного туризму, адже ці напрямки сьогодні набирають обертів.

«Тільки в співпраці з людьми, які зацікавленими в цьому, з малим і середнім бізнесом, з науковцями, просто активними людьми ми зможемо спільно досягти гарних результатів. Наше завдання зорганізувати всі процеси і досягати результату. А для того, щоб його досягати, необхідно формувати стратегію. На сьогоднішній день ми будемо з ПРОМІС розробляти туристичну стратегію Вінниці. Ми вже зробили маркетингову стратегію. Ми спеціально створили Департамент маркетингу міста і туризму, який буде опікуватись цими всіма викликами. Маючи стратегію на найближчий період ми разом з вами зробимо Поділля перлиною і в питанні туризму також», - додав міський голова Сергій Моргунов.

Заступник голови обласної Вінницької обласної адміністрації Андрій Гижко зазначив, що в області прийняли програму розвитку туризму та створено окремий підрозділ. Як результат, Вінниччина уже була успішно представлена на кількох туристичних виставках .

Другий день форуму відбудеться, 17 травня, у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї. Учасники розроблять 9 туристичних маршрутів по Вінниччині, стартовим точками яких будуть цікаві місця у Вінниці.

За останні 5 років у Вінниці відкрилося три нових 4-зіркових готелів, а загальна кількість баз розміщення вже наближається до 50 закладів (2000 ліжкомісць). За приблизним оцінками, у 2018 році в готелях міста зупинялось 60 тис. туристів. За перший квартал 2019 року Вінниця зібрала майже 190 тис. грн туристичного збору, за аналогічний період у 2018 році – лише 67 тис.грн.