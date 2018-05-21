Фестиваль «Батозька битва» вдруге збирає сміливих духом
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Програма заходу спрямована на покращення національно-патріотичного виховання дітей і молоді
21 травня в прес-центрі Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької обласної державної адміністрації відбулась прес-конференція, щодо проведення ІІ-го Всеукраїнського фестивалю «Батозька битва» в с. Четвертинівка Тростянецького району.
Про це інформує прес-служба Вінницької ОДА, повідомляє «Главком».
До участі у прес-конференції долучились депутат обласної Ради Володимир Барцьось та провідний фахівець культурно-мистецького центру ДонНУ Ніна Бегас.
Цього року фестиваль проводиться згідно обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей і молоді і триватиме з 1 по 3 червня.
Основний день проведення заходів 2 червня.
Серед організаторів фестивалю депутат Вінницької обласної ради Володимир Барцьось, БФ «Волонтерський тил», Літинська козацька сотня, Військово-патріотичний клуб «Айдар».
Також фестиваль проходитиме за підтримки Департаменту соціальної і молодіжної політики облдержадміністрації, Тростянецької районної ради, Четвертинівської сільської ради, управління фізичної культури і спорту ОДА, обласного центру народної творчості та Вінницького обласного краєзнавчого музею.