Фестиваль «Батозька битва» вдруге збирає сміливих духом

Програма заходу спрямована на покращення національно-патріотичного виховання дітей і молоді

21 травня в прес-центрі Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької обласної державної адміністрації відбулась прес-конференція, щодо проведення ІІ-го Всеукраїнського фестивалю «Батозька битва» в с. Четвертинівка Тростянецького району.

Про це інформує прес-служба Вінницької ОДА, повідомляє «Главком».

До участі у прес-конференції долучились депутат обласної Ради Володимир Барцьось та провідний фахівець культурно-мистецького центру ДонНУ Ніна Бегас.

Цього року фестиваль проводиться згідно обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей і молоді і триватиме з 1 по 3 червня.

Основний день проведення заходів 2 червня.

Серед організаторів фестивалю депутат Вінницької обласної ради Володимир Барцьось, БФ «Волонтерський тил», Літинська козацька сотня, Військово-патріотичний клуб «Айдар».

Також фестиваль проходитиме за підтримки Департаменту соціальної і молодіжної політики облдержадміністрації, Тростянецької районної ради, Четвертинівської сільської ради, управління фізичної культури і спорту ОДА, обласного центру народної творчості та Вінницького обласного краєзнавчого музею.