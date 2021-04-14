  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    Covid-19 на Вінниччині: кількість хворих зростає

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За добу в області померло 12 хворих на Covid-19&nbsp; - Covid-19 на Вінниччині: кількість хворих зростає
    За добу в області померло 12 хворих на Covid-19 
    Фото з відкритих джерел

    Загалом за час пандемії в області захворіла 63 721 людина

    Кількість виявлених нових випадків захворювання на Covid-19 на Вінниччині знову зростає. Так, за даними РНБО, минулої доби отримано 380 позитивних тести, тоді як напередодні було 342. За добу в області померло 12 хворих на Covid-19 (попередньої доби було 20 летальних випадків).

    Загалом за час пандемії на Вінниччині захворіла 63 721 людина, померло 1 328, подолали коронавірус 42 640 осіб, в тому числі 599 - за минулу добу. Кількість хворих в області протягом доби зменшилась на 231 і нині складає 19 753 людини.

    В Україні минулої доби підтверджено 14 553 нових випадки коронавірусної хвороби. За даними МОЗ, захворіли 612 дітей та 426 медпрацівників. За добу госпіталізовано – 5 063 особи; зафіксовано летальних випадків – 467; одужало – 12 384 особи; здійснено тестувань – 134 342.

    За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 887 338 осіб; одужало – 1 442 618; зареєстровано летальних випадків – 38 225; проведено ПЛР-тестувань – 8 770 753.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 457), Харківській (1 255), Львівській (963), Одеській (906) та Полтавській (900) областях

    Теги: Вінниччина коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies