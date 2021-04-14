Covid-19 на Вінниччині: кількість хворих зростає

За добу в області померло 12 хворих на Covid-19

Загалом за час пандемії в області захворіла 63 721 людина

Кількість виявлених нових випадків захворювання на Covid-19 на Вінниччині знову зростає. Так, за даними РНБО, минулої доби отримано 380 позитивних тести, тоді як напередодні було 342. За добу в області померло 12 хворих на Covid-19 (попередньої доби було 20 летальних випадків).

Загалом за час пандемії на Вінниччині захворіла 63 721 людина, померло 1 328, подолали коронавірус 42 640 осіб, в тому числі 599 - за минулу добу. Кількість хворих в області протягом доби зменшилась на 231 і нині складає 19 753 людини.

В Україні минулої доби підтверджено 14 553 нових випадки коронавірусної хвороби. За даними МОЗ, захворіли 612 дітей та 426 медпрацівників. За добу госпіталізовано – 5 063 особи; зафіксовано летальних випадків – 467; одужало – 12 384 особи; здійснено тестувань – 134 342.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 887 338 осіб; одужало – 1 442 618; зареєстровано летальних випадків – 38 225; проведено ПЛР-тестувань – 8 770 753.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 457), Харківській (1 255), Львівській (963), Одеській (906) та Полтавській (900) областях