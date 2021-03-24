Коронавірус на Вінниччині: 20 летальних випадків за минулу добу

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 579 906 осіб

В області виявлено 616 нових випадків захворювання

За даними досліджень, проведених учора, 23 березня, на Вінниччині виявлено 616 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Станом на ранок 24 березня на Вінниччині зафіксовано вцілому 53 094 випадки інфікування коронавірусом. Також повідомляється про 20 летальних випадків за минулу добу (загальна кількість – 921).

Загалом за минулу добу в Україні виявили 14 174 нових хворих на Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Від хвороби вчора померли 342 людини. Це максимум з початку пандемії.

За даними МОЗ з діагнозом Covid-19 були госпіталізовані 5 438 людей. Одужало – 7 386 пацієнтів.

Здійснено тестувань за добу – 126 948 (зокрема методом ПЛР – 52 196, методом ІФА – 21 549, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 53 203).

Найбільше випадків зараження у м. Київ (1 300), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) і Київській (813) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 579 906 осіб;

одужало – 1 276 272 особи;

летальних випадків – 30 773;

проведено ПЛР-тестувань – 7 778 231.

З початку пандемії в Україні зареєстровано 1 579 906 випадків захворювання на коронавірус, 30 773 хворих не врятували.