На Одещині померла жінка-військовослужбовець, яка нещодавно вакцинувалась

Жінка втратила свідомість поза межами військової частини

У вівторок, 23 березня, в Одеській області померла жінка-військовослужбовець, яка нещодавно вакцинувалась від коронавірусу. Проте, чи було це причиною смерті, наразі невідомо. Вона також мала супутню хворобу – гіпертонію.

Про це Командування Медичних сил Збройних Сил України повідомило у Facebook.

Жінка втратила свідомість поза межами військової частини і не у службовий час. Їй одразу викликали швидку й намагались реанімувати. Але це не допомогло і жінка померла.

Командування повідомляє, що два дні тому, 21 березня, вона отримала щеплення від коронавірусу, адже незабаром мала їхати у зону ООС.

Станом на ранок 23 березня на стан здоровʼя вона не скаржилась. Відомо, що жінка страждала на гіпертонічну хворобу.

Судово-медичну експертизу призначили на 24 березня. Про її результати повідомлять додатково.

Останні дані від Міністерства охорони здоровʼя щодо вакцинації були 22 березня. Тоді повідомляли, що з початку кампанії щеплення однією дозою зробили 121 928 людям.

Зазначимо, що в Україні смертність від коронавірусу зростає з кожним днем. Вчора від коронавірусу померла найбільша кількість українців за весь час пандемії - 333. Всього з початку пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 30 431 людина.

Всього за добу 22 березня підтвердили 11 476 нових випадків коронавірусу. Госпіталізували понад 2,5 тисячі осіб, одужали - 8044. Найбільше нових заражень виявили в Одеській, Львівській областях та у Києві.

Додамо, що українські вчені прогнозують зростання смертності від Covid-19.

Повідомлялося, що нова мутація коронавірусу, яку виявили в Україні, дає «нестандартну» відповідь на звичну терапію і викликає важчі й триваліші форми захворювання.

Раніше стало відомо, що лабораторія «Шаріте» виявила в Україні два абсолютно нові штами коронавірусу. Їх знайшли у пацієнтів з Львівської та Луганської областей.

У Міністерстві охорони здоров'я планують розглянути необхідність внесення змін до протоколу лікування коронавірусної хвороби.

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