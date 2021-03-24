Pfizer розпочала випробування таблеток від коронавірусу на людях

Pfizer паралельно працює над ще одним препаратом, який необхідно вводити внутрішньовенно

У разі успішного випробування препарат можна буде вживати на ранніх стадіях інфекції, щоб запобігти ускладненням хвороби

Фармацевтична компанія Pfizer (США) розпочала випробування на людях пігулок, які необхідно вживати за перших ознак коронавірусу.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Так, у разі успішного випробування препарат можна буде вживати на ранніх стадіях інфекції, щоб запобігти ускладненням хвороби.

Головний науковий співробітник Pfizer Мікаель Долстен наголосив, що боротьба з пандемією Covid-19 вимагає не лише профілактики за допомогою вакцини, але й лікування тих, хто вірусом уже заразився.

«З огляду на спосіб мутації коронавірусу і тривалий глобальний вплив Covid-19, ймовірно, що доступ до терапевтичних засобів буде важливим як зараз, так і після пандемії», – сказав Долстен.

Випробування буде плацебо-контрольованим, рандомізованим, подвійно-сліпим, зі збільшенням дози одноразового і багаторазового вживання у здорових дорослих.

Ймовірну ефективність пігулок підтверджують доклінічні дослідження. Pfizer також повідомляє, що паралельно працює над ще одним препаратом, який необхідно вводити внутрішньовенно. Він призначений для пацієнтів із ускладненнями Covid-19.

Зазначимо, що в Україні смертність від коронавірусу зростає з кожним днем. Вчора від коронавірусу померла найбільша кількість українців за весь час пандемії - 333. Всього з початку пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 30 431 людина.

Всього за добу 22 березня підтвердили 11 476 нових випадків коронавірусу. Госпіталізували понад 2,5 тисячі осіб, одужали - 8044. Найбільше нових заражень виявили в Одеській, Львівській областях та у Києві.

Додамо, що українські вчені прогнозують зростання смертності від Covid-19.

Повідомлялося, що нова мутація коронавірусу, яку виявили в Україні, дає «нестандартну» відповідь на звичну терапію і викликає важчі й триваліші форми захворювання.

Раніше стало відомо, що лабораторія «Шаріте» виявила в Україні два абсолютно нові штами коронавірусу. Їх знайшли у пацієнтів з Львівської та Луганської областей.

У Міністерстві охорони здоров'я планують розглянути необхідність внесення змін до протоколу лікування коронавірусної хвороби.

Читайте також: