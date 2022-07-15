Обстріл Вінниці: мер розповів, скільки постраждалих перебувають у лікарнях

Усі пацієнти забезпечені необхідними ліками

Унаслідок ракетного удару по Вінниці в лікарнях перебувають 83 постраждалих, у них складні поранення та опіки. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив мер Вінниці Сергій Моргунов.

«Всього у різних лікарнях міста перебувають 83 особи. Тільки у лікарні швидкої медичної допомоги у нас 52 людини… У постраждалих досить складні поранення. В опіковому центрі лежать люди, які мають ураження 80% тіла. Залишається лише надіятися на бога і сили цих людей. На жаль, троє померли уже у лікарні, коли їм почали надавати допомогу медики», – повідомив Моргунов.

Він також зазначив, що постраждалі забезпечені усім необхідним. «Якщо говорити про медичну, то додатково нічого не потрібно. Це тому, що з початку війни ми були готові до того, щоби поранених приймати. Вони усі забезпечені ліками. Весь персонал вийшов на роботу, навіть ті, у кого були вихідні та відпустки. Біля кожного ліжка з пораненим одразу був хтось із медичного персоналу», – наголосив Моргунов.

Мер Вінниці зауважив, що поліція перевіряє близько 300 людей, які можуть бути причетними до обстрілів. «Цим займається СБУ. На мій погляд будь-кого, хто може здатися підозрілим, потрібно принаймні опитати. Щонайменше з двох позицій: що бачили і чому перебували у момент теракту неподалік. Потрібно перевірити телефони цих людей. Такий час у нас нині», – сказав Моргунов.

Раніше мер Вінниці розповів, чому люди проігнорували повітряну тривогу.

Нагадаємо, що вчора росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Працює «гаряча лінія» для пошуку людей після обстрілу центру міста.

Під час ракетних обстрілів Вінниці загинула маленька дівчинка Ліза, за життя її мами Ірини зараз борються медики.

Відомо, що російські ракети влучили в будівлю з офісними приміщеннями в одному з центральних і людних у цей час районів Вінниці. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.