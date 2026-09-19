11-річний Роман Олексів переніс 37-му операцію після удару РФ по Вінниці

Міжнародна команда хірургів продовжила реконструкцію зовнішнього вуха та носа хлопчика

11-річному Роману Олексіву, який у 2022 році постраждав унаслідок російського ракетного удару по Вінниці, провели вже 37-му операцію за три роки. Цього разу міжнародна команда хірургів виконала другий етап реконструкції зовнішнього вуха хлопчика та працювала над відновленням його носа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Перше медичне об'єднання Львова.

Ромчик став одним із шести пацієнтів, яких прооперували у Львові під час другої міжнародної місії лікарів із Шотландії, Франції, Швейцарії, Туреччини та Нової Зеландії. З 14 до 18 вересня іноземні реконструктивні хірурги, травматологи та мікрохірурги працювали разом із фахівцями Першого медоб'єднання Львова.

Спочатку медики консультували пацієнтів, а протягом наступних чотирьох днів проводили реконструктивні операції. Переважно йшлося про відновлення зовнішнього вуха після травм та корекцію вроджених патологій вушної раковини. Ромчика було прооперувано в останній день місії.

Хлопчик постраждав під час російського ракетного удару по Вінниці в липні 2022 року. Тоді загинула його мама, а сам Ромчик отримав опіки 45% поверхні тіла. Відтоді він проходить тривале лікування та реабілітацію.

Під час першої міжнародної місії торік хірурги працювали над відновленням функцій рук хлопчика. Медики звільнили рубцеві контрактури, які обмежували рухливість суглобів, а також провели перший етап естетичної корекції зовнішнього вуха.

Цього разу лікарі продовжили реконструкцію вух та працювали над відновленням носа. Медики пояснюють, що у складних випадках для досягнення результату необхідно проводити кілька операцій із перервами, під час яких тканини мають загоїтися та підготуватися до наступного втручання. Міжнародна команда планує й надалі співпрацювати з українськими лікарями та продовжувати лікування складних пацієнтів.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Роман Олексів виступив у Європарламенті, де розповів про російський ракетний удар по Вінниці та загибель своєї мами. Під час його розповіді асистентка віцепрезидентки Європарламенту, яка перекладала виступ хлопчика, не змогла стримати сліз. На той момент Ромчик уже переніс 36 операцій і тривалу реабілітацію, однак повернувся до навчання, танців і музики.