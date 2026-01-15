Головна Вінниця Новини
Екснардеп-регіонал Калетнік офіційно очолив Вінницький аграрний університет

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Григорій Калетнік уже очолював Вінницький аграрний університет у 2010 році
Ректором ВНАУ офіційно призначено Григорія Калетніка

Ректором Вінницького національного аграрного університету (ВНАУ) офіційно призначено Григорія Калетніка. Відповідний наказ підписав Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий за результатами голосування колективу університету та після проходження спеціальної перевірки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВНАУ.

Григорій Калетнік уже очолював Вінницький аграрний університет у 2010 році. У 2013 році він обійняв посаду президента ВНАУ, яку було запроваджено саме для нього. Фактично він продовжував керувати закладом, визначаючи ключові напрями його розвитку.

Що відомо про Калетніка?

Народився 2 травня 1949 року, у селі Климбівка Ямпільського району Вінницької області. У 1971 році закінчив Українську сільськогосподарську академію (спеціальність – механізація сільського господарства, кваліфікація – інженер-механік). 1998-го – Український державний університет харчових технологій (спеціальність – менеджмент у виробничій сфері, кваліфікація – інженер-економіст). Кандидат сільськогосподарських наук, професор, доктор економічних наук, член-кореспондент УААН.

Кар'єра

  • 1971-1973 рр. – головний інженер колгоспу ім.Калініна (село Пороги Ямпільського району).
  • 1973-1975 рр. – головний інженер-механік управління сільського господарства Ямпільського райвиконкому.
  • 1975-1979 рр. – керуючий Ямпільським районним об'єднанням Сільгосптехніка.
  • 1979-1992 рр. – голова колгоспу ім. Ілліча (село Велика Кисниця Ямпільського району).
  • 1992-1994 рр. – представник президента України (Леоніда Кравчука) у Ямпільському районі.
  • 1994-1996 рр. – генеральний директор Вінницького науково-виробничого об'єднання Еліта.
  • 1996-1998 рр. – генеральний директор Вінницького обласного державного об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості.
  • 1998-2002 рр. – голова Вінницької облради.
  • 2002-2004 рр. – народний депутат України IV скликання від виборчого округу №15 (Вінницька область). Член Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Член фракції Єдина Україна (2002), групи Європейський вибір (2002-2003), фракцій СДПУ(о) (2004-2005) та Регіони України (2005-2006).
  • 2006-2007 рр. – народний депутат України V скликання від Партії регіонів (№142 у виборчому списку). Голова підкомітету з контролю за виконанням бюджету України та використанням бюджетних коштів комітету ВР з питань бюджету. Глава асоціації Укрбіоенерго.
  • У липні 2009 р. – Григорія Калетніка було призначено виконувачем обов'язків ректора Вінницького державного аграрного університету. У лютому 2010 року йому було надано вчене звання професора. У березні 2010 р. Григорія Калєтніка було обрано ректором Вінницького національного аграрного університету.
  • З березня 2010 по грудень 2010 р. – народний депутат України VІ скликання від Партії регіонів (№190 у списку). Голова комітету ВР з питань аграрної політики та земельних відносин.
  • З грудня 2012 року по листопад 2014 року – народний депутат України VII скликання, самовисуванець по одномандатному округу №18 у Вінницькій області. Голова комітету ВР з питань аграрної політики та земельних відносин. Член Партії регіонів.
  • 26 березня 2013 року Григорія Калетніка було обрано президентом Вінницького національного аграрного університету. У тому ж році на сесії загальних зборів Національної академії аграрних наук України Г. М. Калетніка було обрано дійсним членом (академіком) НААНУ.
  • 16 січня 2014 року голосував за «диктаторські закони» – пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян та свободу слова.

Нагадаємо, 9 грудня 2025 року у Вінницькому національному аграрному університеті відбулися вибори ректора. Перемогу здобув Григорій Калетнік. 

Теги: Вінниця університет

