Який вигляд має корпус Запорізького національного університету після атаки РФ (відео)
Унаслідок атаки університет пошкоджений
Виконувач обовʼязків голови Запорізької обласної державної адміністрації Михайло Семікін показав, який вигляд має корпус Запорізького національного університету після атаки Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Telegram.
«На відео – корпус Запорізького національного університету, понівечений російським ударом. Це обʼєкт культурної спадщини, частина історії Запоріжжя та всієї області. Його стіни бачили не одне покоління запоріжців», – йдеться у повідомленні.
Семікін уточнив, що внаслідок атаки будівля пошкоджена, там спалахнула пожежа.
«Але найболючіші наслідки цієї ночі – постраждалі люди. Шестеро цивільних – троє чоловіків і троє жінок. Пʼятеро лікуються амбулаторно. 91-річна жінка – у лікарні з гострою реакцією на стрес. Допомагаємо людям. Відновимо те, що цієї ночі намагався знищити ворог», – підсумував посадовець.
Нагадаємо, російський безпілотник у ніч проти 21 вересня влучив у навчальний корпус Запорізького національного університету. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, значна частина будівлі вигоріла.
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