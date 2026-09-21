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Який вигляд має корпус Запорізького національного університету після атаки РФ (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Який вигляд має корпус Запорізького національного університету після атаки РФ (відео)
Російський дрон влучив у корпус Запорізького національного університету
фото: скриншот з відео

Унаслідок атаки університет пошкоджений

Виконувач обовʼязків голови Запорізької обласної державної адміністрації Михайло Семікін показав, який вигляд має корпус Запорізького національного університету після атаки Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Telegram.

«На відео – корпус Запорізького національного університету, понівечений російським ударом. Це обʼєкт культурної спадщини, частина історії Запоріжжя та всієї області. Його стіни бачили не одне покоління запоріжців», – йдеться у повідомленні.

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Семікін уточнив, що внаслідок атаки будівля пошкоджена, там спалахнула пожежа.

«Але найболючіші наслідки цієї ночі – постраждалі люди. Шестеро цивільних – троє чоловіків і троє жінок. Пʼятеро лікуються амбулаторно. 91-річна жінка – у лікарні з гострою реакцією на стрес. Допомагаємо людям. Відновимо те, що цієї ночі намагався знищити ворог», – підсумував посадовець.

Нагадаємо, російський безпілотник у ніч проти 21 вересня влучив у навчальний корпус Запорізького національного університету. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, значна частина будівлі вигоріла. 

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Теги: війна університет Запоріжжя

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