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Польські волонтери відправили до Вінниці автобуси після скандалу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Польські волонтери відправили до Вінниці автобуси після скандалу
Томаш Шидлак що Вінниця має отримати всі 15 транспортних засобів до кінця вересня
фото: Sikorki na Ukrainie

Представник фонду Sikorki na Ukrainie: Ми підтримуємо місто Вінницю і як і раніше дотримуємося своєї позиції, що ці автобуси там дуже потрібні

Перші три автобуси, придбані у міста Кельце фондом Sikorki na Ukrainie, 16 вересня вирушили до Вінниці. Проти їх передачі влітку 2026 року виступали місцеві депутати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Radio Kielce.

Томаш Шидлак, волонтер та представник фонду Sikorki na Ukrainie, запевняє, що місто-партнер Кельце має отримати всі 15 транспортних засобів до кінця вересня. Водночас організація й надалі виявляє зацікавленість у придбанні наступних автобусів.

«Ми підтримуємо місто Вінницю і як і раніше дотримуємося своєї позиції, що ці автобуси там дуже потрібні. Незважаючи ні на що, ми будемо боротися за них до кінця», – переконує Томаш Шидлак.

Нагадаємо, Вінниця відкликала свій запит на отримання автобусів від польського міста-побратима Кельце після гучної політичної дискусії, яка розгорнулася навколо передачі транспорту. Тоді частина тамтешніх депутатів виступила проти передачі транспорту, оскільки ці автобуси «їздили б вулицею Степана Бандери у Вінниці».

Йшлося про 15 автобусів із 40 транспортних засобів, які Кельце виводить з експлуатації через вік, технічний стан та пробіг. Мер польського міста пояснила, що у Вінниці громадський транспорт значною мірою залежить від електротранспорту, а передані автобуси могли б використовуватися під час перебоїв з електропостачанням.

Зокрема, міський голова Вінниці Сергій Моргунов прокоментував ситуацію, яка склалась навколо польських автобусів, які місто планувало отримати для покращення перевезення мешканців громади.

Згодом у червні польські активісти з фонду Sikorki na Ukrainie зібрали необхідну суму на закупівлю автобусів для Вінниці після того, як передача транспорту від польського міста Кельце опинилася під загрозою через політичний скандал.

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Теги: Степан Бандера Польща Вінниця

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