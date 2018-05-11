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    Місцева влада Болграда обіцяє побудувати новий спортивний майданчик

    • Сьогодні, 13:47
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    Мер Болграда Сергій Димитриев анонсував появу в місті нового спортивного майданчика

    Спортивний майданчик будуватимуть на старому футбольно-баскетбольному полі, яке багато років перебувало в занедбаному стані.

    Новий спортивний комплекс передбачає наявність гандбольного-футбольного поля, баскетбольної і волейбольної майданчиків, великого тенісного корту з сучасним гумовим покриттям, безпечним для занять спортом. Весь комплекс буде закільцьованим біговою доріжкою.

    «Ми сказали проектувальнику свої побажання, і, враховуючи їх, був підготовлений проект нового спортивного комплексу», - розповів С.Дімітріев.

    Минулого 43-й сесії міськради депутати прийняли в бюджет з Одеської обласної ради 2 млн грн. на реконструкцію майданчика.

    Планується, що ремонтні роботи почнуться найближчим часом і завершаться до 30 вересня - дня, коли будуть святкуватися 180-річчя Спасо-Преображенського собору та 160-річчя гімназії імені Г.Раковского.

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