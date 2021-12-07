Мовний скандал у Вінниці: ресторан висміяв клієнтів (фото)

Обурені клієнти написали про випадок мовному омбудсмену

Черговий мовний скандал в Україні стався у вінницькому ресторані італійської кухні. Про небажання офіціанта обслуговувати клієнта українською повідомила місцева жителька Юлія Рюхова у Facebook.

Неприємний інцидент почався з того, що чоловіка Юлії офіціант відмовився обслуговувати державною мовою і повідомив, що «це його конституційне право». Адміністратор закладу виправдала співробітника, мовляв, він з Донецька.

«Адміністратор, яку покликав Михайло, намагалася виправдати офіціанта. Сказала, що він з Донецька. Щоправда, незрозуміло чому це дозволяє йому порушувати українське законодавство. Михайло написав відгук в гуглі про ситуацію, що склалася. І є відповідь від власника закладу. Саме тут нам нагрубили вдруге», – повідомила Юлія.

Йдеться про відгук, який написав у відгуках про ресторан Михайло. Він поскаржився, що його відмовилися обслужити українською. Замість вибачень власники ресторану порадили Михайлу переходити на італійську, адже вони італійський ресторан.

Також жінка зазначила, що написали про випадок мовному омбудсмену.

Незабаром після публікації поста керівництво ресторану відповіло на зауваження у коментарях і пояснило свою позицію. «Добрий день, Юлія! Ми повністю поділяємо ваші переконання і описане вище. Нам прикро, що цей інцидент мав місце. Звичайно ж, ми приділимо додаткову увагу цьому питанню і переконані, що більше такого не станеться. Ми дуже просимо не оцінювати роботу команди по цій прикрій ситуації, яку допустив наш офіціант, в силу своїх особистих переконань, які ніяк не відносяться до принципів роботи команди Pasta e Vino», – сказано в повідомленні.

Але за свій сарказм над клієнтом у відгуках на Google заклад не вибачився.

Нагадаємо, громадського діяча та політичного експерта Андрія Смолія в одній зі столичних аптек відмовилися обслуговувати державною мовою, у відповідь він готує скаргу до Уповноваженого із захисту державної мови.

До слова, у Харкові співробітник одного з кафе на прохання перейти на українську мову при спілкуванні з клієнтами почав перекривляти їх.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь пояснив, чому досі нікого не оштрафували за порушення мовного закону. За словами мовного омбудсмена, для оформлення скарги порушення слід зафіксувати в письмовому вигляді або як аудіо або відео. До слова, сума штрафу коливатиметься від 5100 до 6800 грн.

Нещодавно стався скандал, коли з'ясувалося, що нібито компанія Nestle примушує працівників говорити російською. Суд відкрив провадження.

Днями у столиці сталася трагедія: через українську мову зарізали молодого спортсмена.



