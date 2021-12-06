Частина Вінниці залишилася без електропостачання

Аварійна ситуація на місцевій підстанції

Вранці, 6 грудня, мікрорайон «Вишенька» залишився без електропостачання. Не працюють світлофори, зникла напруга в мережі громадського транспорту, світло вимкнули у житлових будинках. Проблема в аварійній ситуація на високовольтній лінії.

Диспетчер «Вінницьких міських електромереж», на підстанції «Західна» сталося задимлення. На місці працює ремонтна бригада, але терміни ліквідації надзвичайної ситуації наразі не уточнюють, повідомляє Vinbazar.com.

За повідомленням «Цілодобової варти», йдеться про знеструмлення двох високовольтних фідерів, які постачали електроенергію на місто. Без світла залишилися мікрорайони Вишенька, Слов'янка, Корея. Проте електропостачання поступово відновлюють. Станом на 10:30 громадський транспорт частково відновив роботу.

Нагадаємо, подібна ситуація траплялася у червні. Тоді під час будівельних робіт на об'їзній кран зачепив лінію електропередач, що призвело до перебоїв з постачанням електрики в половини Вінниці. Від ураження струмом загинув один з працівників.