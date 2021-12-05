Київський таксист висадив пасажирів, які «ненавидять українську мову» (відео)

Таксист висадив пасажирів за те, що вони «ненавидять українську мову»

Пасажири мало не побили таксиста через відмову розмовляти російською мовою

Водій одного зі столичних таксі попросив вийти пасажирів автомобіля через те, що вони заявили про те, що ненавидять українську мову, якою він спілкується. Відео опубліковано в Facebook-акаунті Дарниця Live.

На відео видно, що під час поїздки пасажирка, яка судячи з її поведінки, перебувала в сильному алкогольному сп'янінні, почала заявляти, що ненавидить українську мову. Після цього водій зупинив автомобіль і скасував замовлення.

Таксист запропонував повернути гроші за поїздку, але відмовився везти пасажирів далі. Після чого у адресу водія було направлено погрози про фізичну розправу. В кінці чоловік назвав таксиста націоналістом і тварюкою. Окрім того пасажир навіть спробував побити таксиста.

Обережно на відео присутня нецензурна лексика!

До слова, раніше директорка київського театру заявила, що в Україні спалюють книги російських класиків (відео).

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