На Європейській площі з’являться нові топіарі

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Днями на проспекті Юності встановили 11 топіарів.

Для створення «зелених скульптур» використали близько 30 туй. Незабаром нові елементи з’являться і на Європейській площі. Про це інформує прес-служба Вінницької міськради, повідомляє «Главком».

Після того як було проведено реконструкцію на перетині вулиці Пирогова та проспекті Юності з’явилася нова зелена зона. Щоб додати їй особливої атмосфери, було прийнято рішення прикрасити простір цікавими елементами. Тепер верхню і нижню частини проспекту Юності прикрашають одинадцять топіарів. Вони мають металевий каркас, в який висаджені туї. Досвід такого виду паркового мистецтва вінничани перейняли за кордоном, але дещо адаптували до наших вимог.

«Минулого року ми створили одну таку фігуру на Європейській площі – слоненя. Він сподобався вінничанам. Міський голова Сергій Моргунов запропонував прикрасити такими фігурами проспект Юності. Ми вивчили досвід наших колег з Польщі, але дещо його вдосконалили. У спеціально зроблені металеві конструкції у формі тварин та людей висадили туї. Щодня їх поливають, а якщо якесь із дерев захворіє його досить легко можна замінити», - пояснив керівник КП «Подільського інформаційно-туристичного центру» Володимир Ходацький.