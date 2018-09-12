Гройсман анонсував збільшення витрат на будівництво доріг у 2019 році



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Володимир Гройсман

Наступного року на ремонт автошляхів піде 56 млрд грн

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обіцяв продовжити масштабне будівництво доріг в Україні у 2019 році. Про це він заявив на засіданні уряду.

«В цьому році ми виділили безпрецедентних 47 млрд грн на будівництво доріг. А в наступному році на дорожні будівництва у країні ми виділимо суму в 56 млрд грн. Якщо цьогоріч ми виділили на місцеві дороги 11 млрд грн, то в наступному році виділимо 17 млрд грн... 2 млрд грн будуть направлені на безпеку дорожнього руху: на огородження, кругові кола, острівки безпеки, безпечні пішохідні переходи», - повідомив Гройсман.

За його словами, на покращення якості доріг надходить 75% від акцизу, який потрапляє з продажу палива.

11 січня Кабінет міністрів затвердив концепцію Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2018-2022 рр.

Програма передбачає, зокрема, відновлення і розвиток мережі доріг за маршрутним принципом, наприклад, із Заходу на Схід, завершення будівництва об'єктів високого рівня готовності, поетапне введення довгострокових контрактів, активізацію співпраці з міжнародними фінансовими організаціями для залучення коштів, створення умов для залучення інвесторів, упровадження геоінформаційної системи управління дорогами тощо.

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