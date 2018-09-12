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    Вінничани зняли на відео смерч

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    Вінничани зняли на відео смерч

    На Вінниччині біля водосховища жінка побачила стихійне лихо

    11 вересня в місті Ладижин Вінницької області люди зняли на відео смерч. Біля місцевого водосховища утворився вихор повітря, який пройшов біля міста.

    В прес-службі управління ДСНС зазначили, що з Тростянецького району не надходило повідомлень щодо ліквідації наслідків негоди. Тобто стихія там не завдала руйнувань.

    Але у місті Козятин рятувальників викликали, аби відкачати воду з присадибної ділянки приватного будинку. Там внаслідок сильного дощу затопило ділянку і вода могла потрапити в підвал.

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    Нагадаємо, за прогнозами синоптиків з 12 вересня у Вінницькій області сонячна погода, без дощів, стовпчики термометрів піднімуться до 24 – 27 градусів тепла вдень.

    Джерело: vinnitsa.info

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