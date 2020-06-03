На Тяжилові розпочали набір дітей до нового дитячого садочка



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У дошкільний заклад приймають дітей віком від 1,5 років до шести (семи) років

З 1 червня відкрили реєстрацію до дитячого садочка №33. Він знаходиться на вулиці Ватутіна. У заклад приймають дітей від 1,5 року.

«З 1 червня року відкрито реєстрацію до комунального закладу дошкільної освіти №33 у загальній міській електронній реєстрації дітей у зв’язку із створенням закладу», – йдеться у повідомленні.

У проєкті будівництва садочок назвали «Східна перлинка». Але тепер освітяни змінили назву на «Дивосвіт».

У дошкільний заклад приймають дітей віком від 1,5 років до шести (семи) років.

Наповнюваність груп:

від 1,5 до 3 років – 15 осіб;

від 3 до 6 (7) років– 20 осіб;

різновікова група – 15 осіб;

в оздоровчий період – до 15 осіб;

в інклюзивних групах – до 15 осіб (з них не більше трьох з особливими потребами).

Будівля садочку має три поверхи. На першому розташовані приміщення ясельної групи та старшої групи, медпункт, пральня та харчоблок. Молодша та середня групи, музикальна студія, кімната для занять та ігор знаходяться на другому поверсі. На третьому поверсі розміщуються старша та підготовча групи, приміщення для фізкультурних, навчальних занять та ігор.

Джерело: Vinbazar