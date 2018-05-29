На Вінниччині чоловік загинув, рятуючи дружину

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Відпочинок на природі закінчився трагедією

26 травня о 18:10 від чергового Калинівського ВП ГУ НП надійшла інформація, про те що в річці Південний Буг у селі Слобідка втопився чоловік.

Про це інформує ГУ ДСНС у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Фахівцями ДСНС на місці події встановлено, що 49-річний місцевий житель разом зі своєю 46-річною дружиною відпочивали на природі – купалися в річці Південий Буг. Близько 17:30 жінка почала раптово тонути. Рятувати її став 18-річний відпочивальник, який знаходився неподалік. На допомогу хлопцеві також кинувся чоловік потопаючої, який у той час знаходився на березі.

У результаті жінку вдалося врятувати, а її чоловік втопився. 27 травня о 09:55 групою водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС тіло потопельника піднято з дна та доправлено на берег.

Рятувальники звертаються до жителів області з вимогою бути обережними під час відпочинку на воді й суворо дотримуватися відповідних правил поведінки.