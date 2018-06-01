На Вінниччині під колеса потягу потрапила жінка
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Розсилка
Жінку доставили до лікарні
1 червня у Шаргородському районі пасажирський потяг сполученням Одеса-Київ збив 76-річну пенсіонерку. Зараз за життя травмованої борються лікарі реанімаційного відділення районної лікарні.
Трагедія сталась близько дев’ятої ранку. На залізничному переїзді у селі Рахни–Лісові під колеса потягу потрапила 76-річна місцева жителька.
З численними ушкодженнями травмована доставлена у реанімацію каретою швидкої допомоги.