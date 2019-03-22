На Вінниччині почато операцію «Мігрант»: затримано шість нелегалів



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Відпрацювання триватиме понад місяць

У Вінницькій області 16 березня поліцейські спільно з працівниками Державної міграційної служби та прикордонниками почали профілактичну операцію «Мігрант».

Протягом місяця або довше правоохоронці виявлятимуть факти незаконного перебування на території області іноземців або осіб без громадянства.

За три дні правоохоронці виявили шістьох перших правопорушників.

Так затримано громадян Узбекистану, Азербайджану та Молдови, які перебували на території України з порушенням міграційного законодавства. На них складені адмінпротоколи і вирішується питання про примусове видворення у країни походження.

Джерело: i-vin.info