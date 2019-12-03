У Козятині відкрили новий спортивний майданчик із синтетичним покриттям



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На Вінниччині відкрили 99-й новозбудований спортивний майданчик

У Вінницькій області, в Козятині, відкрили новий спортивний майданчик із синтетичним покриттям. Він став 99-м новозбудованим майданчиком за останні 3 роки, що стало можливим завдяки реалізації програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» за кошти державного та місцевих бюджетів. Вартість будівництва такого футбольного поля 1 млн 400 тис грн.

Відкривав майданчик, а також забив перший гол у ворота заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Крученюк. В урочистому відкритті взяли участь начальник управління фізичної культури і спорту Сергій Чернявський, Козятинський міський голова Олександр Пузир, керівники району і тренери місцевих футбольних команд.

Звертаючись до присутніх, Олександр Крученюк висловив переконання, що заняття спортом – це єдиний шлях до здорової нації, тому завдання держави всебічно сприяти його розвитку, популяризації і створювати всі необхідні умови для занять фізичною культурою і спортом, особливо для дітей.

«Це 99-й майданчик, який побудовано з нуля за останні 3 роки у Вінницькій області. За тиждень відкриється в Тульчині 100-й такий майданчик. На цьому завершується програма із будівництва футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України. Натомість розпочинається нова – програма зі створення багатофункціональних спортивних майданчиків, де буде суміщатись 4 види спорту. Наразі подано 11 проектів такий майданчиків», - зазначив Олександр Крученюк.

У відділі освіти Козятинської міської ради переконані, що простоювати майданчик не буде, адже і в районі і в місті є багато футбольних команд різних вікових груп, а також працює дитяча спортивна школа.

Загалом в Козятині планують і надалі розвивати спортивну інфраструктуру, адже витрати на розвиток спорту займають суттєву частину міського і районного бюджетів. Навесні на стадіоні планують облаштувати нову стрибкову яму для стрибків у висоту, до того ж в планах укладання нового покриття на баскетбольному майданчику, а також облаштування нових бігових доріжок.

Результати фінансування і розвитку спортивної галузі в Козятинському районі вже помітні, про це розповіла начальник управління освіти і спорту Козятинської міської ради Олена Касаткіна: «Козятинська дитяча спортивна школа займає 3 місце серед ДЮСШ області, також за підсумками спартакіади, Козятин займає перше місце серед міст Вінниччини. Наші спортсмени мають гарні результати і на рівні Європи, а в галузі спорту 10 дітям призначено стипендії Козятинського міського голови. Для порівняння: в минулі роки таких стипендій було 5-6, але спортивних здобутків у наших дітей все більше, тому ми маємо їх підтримувати і заохочувати».