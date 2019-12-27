На Вінниччині розпочався чемпіонат з художньої гімнастики



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Відбулось урочисте відкриття чемпіонату області з гімнастики художньої серед юнацьких розрядів. В змаганнях беруть участь понад 100 спортсменок

Головним завданням змагань є формування здорового способу життя, популяризація та подальший розвиток олімпійського виду спорту у Вінницькій області та виявлення найсильніших спортсменок області з метою комплектування команд.

Заступник голови обласної державної адміністрації Наталя Заболотна привітала учасників та організаторів змагань з чудовим спортивним святом грації та краси. Зазначила: «Художня гімнастика - молодийвид спорту, який у нас в області динамічно розвивається. ЇЇ ще називають королевою спорту. Вінниччина останнім часом також демонструє гарні тенденції у розвитку цього олімпійського виду спорту. Цьогоріч наша збірна з зонального чемпіонату України привезла 15 медалей.Не секрет, що за легкими, плавними рухами гімнасток, стоять щоденні тренування, витримка та сила волі. Спорт виховує характер, цілеспрямованість та націлює підростаюче покоління на результат. Саме тому це один із пріоритетних напрямків нашої діяльності.»

Цього року з зонального чемпіонату України в особистому заліку серед регіонів третє місце здобули Лейла Юсіфзаде, Вікторія Липницька, Вероніка Нарольська та Анастасія Гоцуляк. Срібло отримали в групових вправах кандидати в майстри спорту та майстри спорту. Загалом збірна команда Вінниччини привезла 15 медалей.

Крім того, цього року до участі у Кубку України відібрали 12 кращих областей,і вінничани в їх числі.

Маємо гарні традиції, потужних тренерів та функціонерів, тож юним граціям є на кого рівнятися.

У 2017 році Вінницька область приймала чемпіонат України з гімнастики художньої за участю топових спортсменок. Почесними гостями заходу була вся еліта художньої гімнастики України, всесвітньо відомі, легенди світової гімнастики Альбіна Дерюгіна – герой України, людина, яка започаткувала художню гімнастику в Україні, президент федерації художньої гімнастики України, головний тренер збірної команди України; Ірина Дерюгіна – дворазова абсолютна чемпіонка світу, віце-президент федерації художньої гімнастики України, тренер збірної команди України; Анна Безсонова – багаторазова, абсолютна чемпіонка світу 2007 року з художньої гімнастики, срібна призерка Олімпійських ігор 2004 та 2008 років, а також збірна команда України.