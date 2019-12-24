Тренер збірної з художньої гімнастики Дерюгіна: Влада перетворює нас на посміховисько



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Ірина Дерюгіна не знає, за який кошт готувати команду до Олімпіади Марія Музиченко

Слова легендарної наставниці трохи розходяться з заявами заступника міністра

Головний тренер збірної України з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна повідомила, що її вид спорту недоотримає від держави в олімпійський рік двох третин від необхідних для підготовки до основного старту чотириріччя коштів.

Тим самим, досвідчена спеціалістка підтвердила зроблену раніше президентами федерацій з чотирьох видів спорту заяву, в якій висловлювалася стурбованість через недостатнє фінансування національних збірних. Щоправда, трохи згодом заступник міністра культури, молоді і спорту Володимир Шумілін спростував цю інформацію, назвавши нинішнє становище тимчасовим.

«На останній нараді в міністерстві дали зрозуміти, що за формулою, згідно з якою буде фінансуватися спорт, вже нічого неможливо змінити, - каже Ірина Дерюгіна в інтерв’ю РБК. – Для художньої гімнастики грошей не те що бракує, їх катастрофічно мало.

Нам треба хоча б 16 мільйонів гривень, а дають 4,9 млн. Смішна сума, тим більше в олімпійський рік. На ці гроші ми зможемо поїхати тільки на два-три старти в індивідуальних вправах. На підготовку дівчат у групових вправах немає жодної копійки.

Якщо держава не знайде можливості забезпечити виїзди гімнасток на змагання, то спортсменки самі не поїдуть. У батьків немає таких коштів. Підготовка України до олімпійських змагань з художньої гімнастики – під загрозою зриву.

Від початку року йде цілий ряд міжнародних змагань і виїздів на них. Підготовка – це квитки, готелі, харчування, нічого зайвого. 95% всіх змагань відбуваються у першій половині року, до початку Олімпійських ігор. Якщо наші спортсменки пропускають виїзди, це впливає на рейтинг, на імідж і на саму підготовку до Олімпіади. Гімнастки зараз готують нові програми, їх потрібно обкатати. Плюс на міжнародних змаганнях ми хоча б в нормальних умовах виступаємо, а не в жебрацькому і низькому залі як у нас в Києві. Це теж дуже важливо.

А зараз у всіх просто шок. Здійснюється диверсія проти спорту. Нервують тренери, спортсмени. Колись Україна подарувала світу художню гімнастику як олімпійський вид спорту. Як футбол у Британії, так художня гімнастика може стати візитівкою нашої країни. Адже у нас найсильніша школа, мене розривають з інших країн і просять наших тренерів. А влада тим часом перетворює нас на посміховисько і не може забезпечити навіть необхідний мінімум».