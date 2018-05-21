На Вінниччині розшукали двох зниклих дітей

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Зниклих дітей шукали усю ніч

20 травня, поліцейські ювенальної провенції повернули рідним 15-річного хлопця, який зник вчора у Вінниці. Також вчора розшукали 17-річну мешканку смт. Тростянець.

Повідомлення про зникнення підлітка з Вінниці надійшло до поліції близько 22 години. Батько хлопчика повідомив, що його син пішов з дому ще о 10 ранку. Відтоді на зв'язок не виходив.

За словами начальника відділу ювенальної превенції Людмили Кузнєцової, орієнтування з прикметами хлопчика отримали усі патрулі м. Вінниці та області. Зниклу дитину шукали усю ніч. В результаті, сьогодні вранці його знайшли поліцейські на території Привокзального ринка у м. Вінниці.

З хлопчиком та його батьками провели профілактичну бесіду, аби в подальшому такі випадки не повторювались. З’ясувалось, що він втік через те, що рідні не відпустили його на святкування Дня Європи. В результаті він переночував в одному з нежилих приміщень. На щастя, з хлопчиком нічого поганого не трапилось.

Вчора у Тростянці розшукали та повернули додому 17-річну дівчину, яка після дискотеки 17 травня перебувала в односельців, не повідомивши матір. В поліцію матір звернулася лише наступного дня.

Наголошуємо, якщо ваша дитина зникла, не гайте часу, відразу звертайтеся по допомогу за номером 102, адже це допоможе поліції швидше застосувати усі можливості пошуку та запобігти, аби дитина не стала жертвою правопорушення.

Джерело: Vinbazar