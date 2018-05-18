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    На Вінниччині розшукують автомобіль, який на смерть збив жінку

    • Розсилка

    Жахлива ДТП сталася ще у січні 2018 року

    10 січня 2018 року близько 18 години в районі 507 км автодороги Стрій–Кропивницький–Знам‘янка неподалік с.Степове Гайсинського району Вінницької області невстановлений автомобіль допустив наїзд на жінку-пішохода та з місця пригоди втік.

    Потерпіла від отриманих травм померла на місці аварії. Автомобіль з місця пригоди зник.

    Під час розслідування кримінального провадження слідством встановлено, що  до  автопригоди може бути причетний автомобіль »Mercedes-Benz Vario», 1986-2005 років випуску, чорного або синього кольору у довгій або середній базі,вантажний, без бокових дверей у багажному відділенні.

    Працівники поліції звертаються до ймовірних свідків цієї дорожньо – транспортної пригоди з проханням надати будь-яку інформацію, яка допоможе встановити автомобіль та його власника. Повідомити про подробиці автопригоди  можна за телефоном «102». 

    ДТП смерть автомобіль розслідування Вінниччина
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