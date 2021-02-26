Вінницька міська рада ухвалила стратегію розвитку області до 2030 року

Вона передбачає шість пріоритетних напрямків

Сьогодні, 26 лютого, у Вінниці відбулась чергова сесія міської ради. Одним із питань, які винесли на сесію, було затвердження Стратегії розвитку Вінницької міської територіальної громади до 2030 року – «Стратегія 3.0», повідомляє видання Vежа.

Основними викликами міський голова Сергій Моргунов назвав об’єднання та утворення нової громади, пандемію Covid-19, а також зміни клімату та адаптацію до них.

Стратегію розвитку Вінницької міської Об’єднаної територіальної громади підтримали 42 депутати. Сергій Моргунов детально пояснив, що передбачає Стратегія, як може змінитися місто та що потрібно для цього робити.

Як розповів міський голова, над розробкою Стратегії працювали сотні фахівців та враховано думки тисяч вінничан. Робота над створенням Стратегії тривала вісім місяців, з червня 2020 року. «Якою ми бачимо Вінницю у 2030 році? Вінниця – це європейська, комфортна, міська громада, що постійно вдосконалюється, знаходить нові ефективні рішення для подолання викликів. Конкуренція на сьогодні серед територіальних громад досить серйозна, тому що саме реформа децентралізації дала великі можливості для кожної громади розвиватися. Тут ми маємо брати на себе відповідальність і лідерські позиції з позиції формування потужної територіальної громади, – додав Сергій Моргунов.

Ключові принципи реалізації Стратегії:

Кожен вінничанин важливий;

Прозорість та нульова терпимість до корупції;

Сталість;

Залученість і співпраця.

Стратегією передбачено шість пріоритетів, кожен з яких має мету, заходи та проєкти, необхідні для реалізації.

До речі, якщо у Стратегії Вінниця-2020 було п’ять пріоритетів, то на наступні 10 років визначили шість.

Пріоритет 1: Цифровізація муніципального простору

Пріоритет 2: Інтегрована громада: якісні та доступні муніципальні послуги для всіх

Пріоритет 3: Муніципальні інвестиції

Пріоритет 4: Зелена економіка та СМАРТ спеціалізація

Пріоритет 5: Доступне, безпечне та екологічно чисте середовище

Нагадаємо, сьогодні, 26 лютого, з робочим візитом Вінницю відвідав голова Верховної Ради Дмитро Разумков і виступив на засідання чергової сесії Вінницької облради.