Три заклади – 17 протоколів. Екологи перевірили медустанови Вінниччини

Неправильна утилізація медичних відходів може призвести до токсичного впливу на середовище

Під перевірку підпали підприємства, які спеціалізуються на діагностичній, стаціонарній медичній допомозі

На Вінниччині перевірили три заклади охорони здоров’я на дотримання правил поводження із медичними відходами. У результаті – на посадових осіб даних підприємств складено 17 адмінпротоколів. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Вінницькій області.

«Під перевірку підпали підприємства, які здійснюють провадження господарської діяльності пов’язаної з медичною практикою. Конкретніше, спеціалізуються на діагностичній, стаціонарній медичній допомозі. А також, створюють величезну кількість медичних відходів. Це відбувається у ході діагностики й лікування пацієнтів, профілактики захворювань та нівелювання потенційних ризиків для здоров’я людей», – уточнюють в екоінспекції.

Там наголошують, ці відходи несуть ризики хімічних, токсичних, канцерогенних, мутагенних і радіаційних впливів на організм людини.

«А також травматизму та інфікування. Неправильне поводження з медичними відходами може мати серйозні наслідки для громадського здоров’я як через прямий вплив, так і негативну дію на стан навколишнього природного середовища», – констатують спеціалісти.

Зауважимо, поводження із медичними відходами в Україні регламентують Державні санітарно-протиепідемічні правила й норми щодо поводження з медичними відходами, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я від 8 червня 2015 року № 325.

Раніше Державною екологічною інспекцією у Вінницькій області проведено позапланову перевірку суб’єкта господарювання на підставі звернення жителів с. Вахнівка щодо порушення вимог природоохоронного законодавства на території Вахнівського старостинського округу Турбівської селищної ради Вінницької області.