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    Три заклади – 17 протоколів. Екологи перевірили медустанови Вінниччини

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    Неправильна утилізація медичних відходів може призвести до токсичного впливу на середовище - Три заклади – 17 протоколів. Екологи перевірили медустанови Вінниччини
    Неправильна утилізація медичних відходів може призвести до токсичного впливу на середовище
    фото з відкритих джерел

    Під перевірку підпали підприємства, які спеціалізуються на діагностичній, стаціонарній медичній допомозі

    На Вінниччині перевірили три заклади охорони здоров’я на дотримання правил поводження із медичними відходами. У результаті – на посадових осіб даних підприємств складено 17 адмінпротоколів. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Вінницькій області.

    «Під перевірку підпали підприємства, які здійснюють провадження господарської діяльності пов’язаної з медичною практикою. Конкретніше, спеціалізуються на діагностичній, стаціонарній медичній допомозі. А також, створюють величезну кількість медичних відходів. Це відбувається у ході діагностики й лікування пацієнтів, профілактики захворювань та нівелювання потенційних ризиків для здоров’я людей», – уточнюють в екоінспекції.

    Там наголошують, ці відходи несуть ризики хімічних, токсичних, канцерогенних, мутагенних і радіаційних впливів на організм людини.

    «А також травматизму та інфікування. Неправильне поводження з медичними відходами може мати серйозні наслідки для громадського здоров’я як через прямий вплив, так і негативну дію на стан навколишнього природного середовища», – констатують спеціалісти.

    Зауважимо, поводження із медичними відходами в Україні регламентують Державні санітарно-протиепідемічні правила й норми щодо поводження з медичними відходами, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я від 8 червня 2015 року № 325.

    Раніше Державною екологічною інспекцією у Вінницькій області проведено позапланову перевірку суб’єкта господарювання на підставі звернення жителів с. Вахнівка щодо порушення вимог природоохоронного законодавства на території Вахнівського старостинського округу Турбівської селищної ради Вінницької області.

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    Теги: екологія медицина Вінниччина інспекція
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    Три заклади – 17 протоколів. Екологи перевірили медустанови Вінниччини