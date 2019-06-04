  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Вінниччині загорілась вантажівка з вугіллям

    • Розсилка
    На Вінниччині загорілась вантажівка з вугіллям

    У Могилів-Подільському загорілась вантажівка з деревинним вугіллям

    Біопаливо зайнялось у напівпричепі автомобіля. Причиною пожежі стало самозаймання сировини.

    Про це повідомляють на офіційній facebook-сторінці «Могилів-Подільських рятувальників Вінниччини».

    2 червня 2019 року о 02 год. 57 хв. надійшло повідомлення на пункт зв'язку 12 ДПРЧ м. Могилева - Подільського, що горить автомобіль з деревинним вугіллям за адресою: м. Могилів-Подільський , вул. Грецька.

    На подію одразу виїхало 1 відділення 12-ДПРЧ у складі 4 чоловік особового складу. По прибуттю на місце, о 03 год. 03 хв. було встановлено, що горить деревинне вугілля на піддоні в напівпричепі вантажного автомобіля "Рено".

    Пожежу ліквідовано – о 3 год. 11 хв. Знищено: 0,5 т деревинного вугілля.

    Причина пожежі: самозаймання деревинного вугілля.

    Джерело: Vinbazar

    Читайте також
    ДТП вугілля автомобіль Вінниччина чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ