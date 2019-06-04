На Вінниччині загорілась вантажівка з вугіллям



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У Могилів-Подільському загорілась вантажівка з деревинним вугіллям

Біопаливо зайнялось у напівпричепі автомобіля. Причиною пожежі стало самозаймання сировини.

Про це повідомляють на офіційній facebook-сторінці «Могилів-Подільських рятувальників Вінниччини».

2 червня 2019 року о 02 год. 57 хв. надійшло повідомлення на пункт зв'язку 12 ДПРЧ м. Могилева - Подільського, що горить автомобіль з деревинним вугіллям за адресою: м. Могилів-Подільський , вул. Грецька.

На подію одразу виїхало 1 відділення 12-ДПРЧ у складі 4 чоловік особового складу. По прибуттю на місце, о 03 год. 03 хв. було встановлено, що горить деревинне вугілля на піддоні в напівпричепі вантажного автомобіля "Рено".

Пожежу ліквідовано – о 3 год. 11 хв. Знищено: 0,5 т деревинного вугілля.

Причина пожежі: самозаймання деревинного вугілля.

Джерело: Vinbazar