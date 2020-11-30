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    На Вінниччині зібрали понад 5,6 млн. тонн врожаю

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    На Вінниччині зібрали понад 5,6 млн. тонн врожаю

    Вінницька область за показниками 2020 року потрапила до першої п'ятірки серед регіонів країни

    Названо п'ять лідерів України за обсягами зібраного врожаю, серед них і Вінниччина.

    Наразі в області зібрали понад 5,6 мільйонів тонн культур.

    Рейтинг областей за обсягами зібраного врожаю:

    1 місце – Полтавска область (6,3 млн. тонн врожаю)

    2 місце – Харківська область (6,2 млн. тонн врожаю)

    3 місце – Вінницька область (5,6 млн. тонн врожаю)

    4 місце – Чернігівська область (5,4 млн. тонн врожаю)

    5 місце – Сумська область (5,3 млн. тонн врожаю)

    Станом на 26 листопада українські сільгоспвиробники зібрали 80,3 млн. тонн основних культур із площі 23,7 млн. га.  

    Джерело: vlada.vn.ua

    Теги: урожай Вінниччина фермерство
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