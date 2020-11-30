На Вінниччині зібрали понад 5,6 млн. тонн врожаю
Вінницька область за показниками 2020 року потрапила до першої п'ятірки серед регіонів країни
Названо п'ять лідерів України за обсягами зібраного врожаю, серед них і Вінниччина.
Наразі в області зібрали понад 5,6 мільйонів тонн культур.
Рейтинг областей за обсягами зібраного врожаю:
1 місце – Полтавска область (6,3 млн. тонн врожаю)
2 місце – Харківська область (6,2 млн. тонн врожаю)
3 місце – Вінницька область (5,6 млн. тонн врожаю)
4 місце – Чернігівська область (5,4 млн. тонн врожаю)
5 місце – Сумська область (5,3 млн. тонн врожаю)
Станом на 26 листопада українські сільгоспвиробники зібрали 80,3 млн. тонн основних культур із площі 23,7 млн. га.
Джерело: vlada.vn.ua