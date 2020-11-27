Поліцейські викрили вінничанина, який розповсюджував порнографію в інтернеті

За таке правопорушення молодику загрожує до 3-х років обмеження волі

26 листопада працівники управління боротьби зi злочинами, пов’язаними з торгiвлею людьми, ГУ НП у Вінницькій області вилучили у 22-річного вінничанина за місцем проживання техніку та електронні пристрої, за допомогою яких він у мережі Інтернет розповсюджував фото- та відеофайли порнографічного змісту колишньої дівчини. У такий спосіб він помстився їй за розірвані стосунки.

Про це інформують у ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Як розповів начальник управління боротьби зi злочинами, пов’язаними з торгiвлею людьми, Кирило Доценко, до поліції звернулась 19-річна вінничанка з заявою про те, що її колишній хлопець у соцмережі виклав інтимні фото та відео з її зображенням.

За словами заявниці, хлопець намагався відновити з нею стосунки, а в разі відмови - погрожував викласти її інтимні фото у інтернет.

За цим повідомленням слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).

Під час проведення обшуку у квартирі підозрюваного поліція вилучила комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, з а допомогою яких він розповсюджував заборонений контент.

За таке правопорушення молодику загрожує до 3-х років обмеження волі.