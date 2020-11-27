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    Поліцейські викрили вінничанина, який розповсюджував порнографію в інтернеті

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    Поліцейські викрили вінничанина, який розповсюджував порнографію в інтернеті

    За таке правопорушення молодику загрожує до 3-х років обмеження волі

    26 листопада працівники управління боротьби зi злочинами, пов’язаними з торгiвлею людьми, ГУ НП у Вінницькій області вилучили  у 22-річного вінничанина за місцем проживання техніку та електронні пристрої, за допомогою яких він у мережі Інтернет розповсюджував фото- та відеофайли порнографічного змісту колишньої дівчини. У такий спосіб він помстився їй за розірвані стосунки.

    Про це інформують у ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    Як розповів начальник управління боротьби зi злочинами, пов’язаними з торгiвлею людьми, Кирило Доценко, до поліції звернулась 19-річна вінничанка з заявою про те, що її колишній хлопець у соцмережі виклав інтимні фото та відео з її зображенням.

    За словами заявниці, хлопець намагався відновити з нею стосунки, а в  разі відмови - погрожував викласти її інтимні фото у інтернет.

    За цим повідомленням слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). 

    Під час проведення обшуку у квартирі підозрюваного поліція вилучила комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, з а допомогою яких він розповсюджував заборонений контент.   

    За таке правопорушення молодику загрожує до 3-х років обмеження волі. 

    Теги: кримінал інтернет Вінниччина поліція
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