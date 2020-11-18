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    На Вінничині зіткнулися вантажівка та легковик, є загиблий і травмовані

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    Поліція встановлює обставини аварії, в якій одна людина загинула та четверо травмувались&nbsp; - На Вінничині зіткнулися вантажівка та легковик, є загиблий і травмовані
    Поліція встановлює обставини аварії, в якій одна людина загинула та четверо травмувались 

    Аварія сталася на автодорозі Вінниця - Жмеринка поблизу села Пултівці

    У Вінницькій області поблизу села Пултівці зіткнулися легковик і вантажівка, внаслідок чого одна людина загинула, четверо дістали травми різного ступеня тяжкості та доправлені до лікарні.

    Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Вінницькій області.

    За попередньою інформацією слідства, водій не впорався з керуванням транспортного засобу, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з вантажівкою Renault.

    Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 28-річний водій легковика загинув на місці події. Четверо пасажирів Renault Sandero дістали тілесні ушкодження і доставлені в лікарню.

    Наразі поліція з'ясовує причини та обставини аварії.

    Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого"). За таке правопорушення передбачено до 8 років позбавлення волі.

    Теги: Вінниця смерть водій аварія поліція
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