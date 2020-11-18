На Вінничині зіткнулися вантажівка та легковик, є загиблий і травмовані

Поліція встановлює обставини аварії, в якій одна людина загинула та четверо травмувались

Аварія сталася на автодорозі Вінниця - Жмеринка поблизу села Пултівці

У Вінницькій області поблизу села Пултівці зіткнулися легковик і вантажівка, внаслідок чого одна людина загинула, четверо дістали травми різного ступеня тяжкості та доправлені до лікарні.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Вінницькій області.

За попередньою інформацією слідства, водій не впорався з керуванням транспортного засобу, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з вантажівкою Renault.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 28-річний водій легковика загинув на місці події. Четверо пасажирів Renault Sandero дістали тілесні ушкодження і доставлені в лікарню.

Наразі поліція з'ясовує причини та обставини аварії.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого"). За таке правопорушення передбачено до 8 років позбавлення волі.