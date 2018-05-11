НАБУ затримала чиновника, який півроку ховався від слідства

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Чиновника затримали напередодні у Вінниці

Співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали колишнього виконувача обов'язків голови правління ПрАТ Київ-Дніпровське МППЗТ, оголошеного в розшук за підозрою в завданні підприємству збитків на 8,8 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба бюро в п'ятницю, 11 травня.

Зазначається, що колишній чиновник переховувався шість місяців. Затримали його в четвер у Вінниці.

«Як встановило слідство, ця особа, зловживаючи службовим становищем, восени 2016 року на порушення законодавства підписала з певною страховою компанією два договори добровільного страхування, за виконання яких заплатила 8,8 млн грн. Але намірів їх виконати не було», - заявили в НАБУ.

Про це, зокрема, може свідчити той факт, що держпідприємство під час керування ним підозрюваним жодного разу не звернулося до страхувальника за отриманням страхових виплат за настання страхових випадків, яких, як з'ясували в НАБУ, було не менше 50 протягом дії цих договорів.

28 листопада 2017 року екс-керівнику держпідприємства повідомили про підозру в учиненні злочину за статтею про зловживання владою або службовим становищем (ч.2 ст.364 КК України).

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з вересня 2016 року за матеріалами перевірки господарської діяльності підприємства Міністерством інфраструктури, додали в бюро.