Обнародовано програму святкування Дня Європи

День Європи-2018 у Вінниці: твори Шекспіра англійською, віденський вальс по-вінницьки, симфо-шоу «Світові хіти»

Вінниця уже традиційно готується відзначати День Європи. 19 травня на вінничан та гостей міста чекає цікава розважальна та мистецька програма на різний вік та смаки. На святі усі відвідувачі знайдуть розваги для себе. Під час прес-конференції 4 травня у міській раді організатори розповіли про заходи, які будуть проходити під час святкування Дня



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День Європи-2018 у Вінниці: твори Шекспіра англійською, віденський вальс по-вінницьки, симфо-шоу «Світові хіти»

Вінниця уже традиційно готується відзначати День Європи. 19 травня на вінничан та гостей міста чекає цікава розважальна та мистецька програма на різний вік та смаки. На святі усі відвідувачі знайдуть розваги для себе. Під час прес-конференції 4 травня у міській раді організатори розповіли про заходи, які будуть проходити під час святкування Дня Європи.

19 травня Вінниця вже одинадцятий рік поспіль відзначатиме День Європи. Це свято, яке об’єднує не тільки всю громаду, а й робить Вінницю яскравим туристичним містом. На День Європи до міста завжди приїздять поважні закордонні гості з міст-побратимів та партнерів, а також з’їжджаються туристи з усієї України. Центр міста перетворюється на пішохідну зону з цікавими інтерактивними, мистецькими та арт-майданчиками. Вінничани та гості міста можуть взяти участь у майстер-класах та концертних програмах, зробити селфі біля різних локацій.

«Фактично ще з осені минулого року ми почали готуватися до цього свята, аби воно було цікавим і яскравим для вінничан. Міський голова Сергій Моргунов особисто очолює оргкомітет підготовки цього заходу. Він поставив задачу, щоб свято Дня Європи було як завжди яскравим, насиченим, і щоб були нові цікавинки, які дадуть вінничанам і гостям міста позитивні емоції. Ми сподіваємося, що нам вдасться провести це свято саме так. Багато колективів доклали чимало зусиль, аби свято вдалося. Ми стартуємо із танцювального флешмобу, в якому візьмуть участь 1500 учасників – і навіть сподіваємось на встановлення національного рекорду», - розповіла під час прес-конференції заступник міського голови Галина Якубович. «Фактично ще з осені минулого року ми почали готуватися до цього свята, аби воно було цікавим і яскравим для вінничан. Міський голова Сергій Моргунов особисто очолює оргкомітет підготовки цього заходу. Він поставив задачу, щоб свято Дня Європи було як завжди яскравим, насиченим, і щоб були нові цікавинки, які дадуть вінничанам і гостям міста позитивні емоції. Ми сподіваємося, що нам вдасться провести це свято саме так. Багато колективів доклали чимало зусиль, аби свято вдалося. Ми стартуємо із танцювального флешмобу, в якому візьмуть участь 1500 учасників – і навіть сподіваємось на встановлення національного рекорду», - розповіла під час прес-конференції заступник міського голови Галина Якубович.

Майдан Незалежності, як завжди, заполонить класика. Тут одразу після офіційного відкриття, яке відбудеться о 14-й годині, розпочнеться симфо-шоу у виконанні «PRIME ORCHESTRA», яке продовжиться танцювальним шоу «JAZZBALLETKIEV». Також тут проходитиме фестиваль «VinBookFest» де діятиме книжкова виставка-ярмарок українських видавництв та книгарень, різні майстер-класи. Можна буде відвідати міні-музей «Історія книги», тематичні фотозони. Та побачити просторові інсталяції, мистецький проект «Архітектурна мозаїка Європи», різні виставки та живі скульптури. Ближче до вечора для вінничан та гостей міста на майдані Незалежності виступить українська співачка Христина Соловій.

Вулиця Соборна стане місцем проведення проекту «Вулиця європейського мистецтва». Тут діятимуть творчі локації «Класика», «Сучасне мистецтво» та «Джаз». На центральній вулиці міста виступатимуть кращі колективи міста, області та Республіки Польща. Будуть розташовані різноманітні фотозони, інсталяції в 3D форматі, квіткові композиції. Уже традиційно будуть розташовані «живі» фонтани. Також діятиме проект «Графіті Life» - будуть створювати графіті картину на спеціальних полотнах. А ще танцюватимуть «Віденський вальс по-вінницьки». На Соборній проводитимуся різноманітні майстер-класи та будуть облаштовані зони відпочинку.

На площі Європейській проходитиме уже VII всеукраїнський фестиваль «Студентська весна». На сцені у денній програмі під час гала-концерту виступатимуть учасники фестивалю, а з 18.00 гостей свята розважатимуть зіркові гості із «Ліги Сміху» - команди «Загорецька Людмила Степанівна» та «Стояновка». Окрім того тут проходитиме виставка «Європейська освіта в Україні».

Майдан Небесної Сотні стане справжнім українським куточком. На сцені виступатимуть кращі фольклорні колективи області і міста. В рамках проекту «Україна вишивана» тут влаштують виставку традиційного національного вбрання Східного Поділля, покажуть вишиті рушники майстрів Вінниччини, тематичні фотозони та проведуть майстер-класи з ручної вишивки. Родзинкою цієї локації стане дефіле у національних костюмах та стилізованому українському одязі.

У Центральному міському парку на майдані біля Літнього театру виступатиме «Зірковий олімп». Для вінничан та гостей свята співатимуть наші земляки-учасники різноманітних ТВ-шоу. Зокрема Богдан Совик, Еліна Мбані, Олександр Подолян, Валентин Біленький, Олександр Онофрійчук та інші. На алеях парку знову проходитиме фестиваль вуличної їжі «Vinnytsia Food Fest». Різноманітними смаколиками можна буде поласувати 19-20 травня.

Майдан біля Водограю перетвориться на один великий розважальний майданчик для дітей. Тут встановлять батути, каруселі, дитячі атракціони, різноманітні фотозони та інсталяції. Влаштують родинний арт-пікнік. Усі розваги для дітей будуть безкоштовні. А о 20:00 для відвідувачів цієї локації гратиме програму «Історія продовжується» оркестр «ВінБенд».

На Центральному міському стадіоні з 12:00 триватиме фестиваль «Сила міст-5». Відомі українські стронгмени влаштують показові виступи, а також відбудуться всеукраїнські змагання з чирлідингу.

Ще однією локацією, яка буде задіяна цього року на святі вперше, – буде площа «Ліверпуль». У проекті «Liverpool Music» вінничани та гості міста зможуть побачити виступи кращих рок-гуртів Вінниці. Також цікавим буде проект «Жива поезія» - зі сцени лунатимуть твори легендарного Шекспіра англійською мовою. Прикрасять локацію тематичні фотоінсталяції з «бітлами» та на британську тематику.

Уже традиційно під час святкування Дня Європи відбуватиметься проект «Ніч Європи у Вінниці». На Майдані Незалежності з 21:00 розпочнеться вистава-балет артистів із Києва «Дон Кіхот».

«Ще однією родзинкою стане виступ київського театру реконструкції «Київська Русь», вони розташуються на площі Європейській. Цікаву та яскраву середньовічну реконструкцію вони покажуть саме у рамках проекту «Ніч Європи». У костелі буде проходити вечір органної музики. Краєзнавчий та художній музеї проводитимуть нічні екскурсії. Музей ім. М. Коцюбинського запропонує проекту «У світлі гасових лам». Також під час святкування Дня Європи буде ще багато родзинок», - каже Максим Філанчук.

Уся команда, яка готує це свято, запрошує усіх вінничан та гостей міста долучитись до святкування Дня Європи. Генеральний партнер свята – артезіанська питна вода «Долина плюс».